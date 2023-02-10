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    Туча прицельно накрыла Петербург, ветер уже свалил вывеску и антенну. Вода начала уходить

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    4 комментария

    Вода в Неве начала снижаться 10 февраля после закрытия Комплекса защитных сооружений от наводнений.

    Максимальный уровень на ординаре у Горного института был зафиксирован в 12:35 — плюс 93 сантиметра. К 13:40 он опустился до плюс 85 сантиметров. На дамбе максимум на С2 был в 12:52 (плюс 167) и к 13:25 снизился до 158.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, пожарно-спасательные части совершили два выезда в связи с угрозой падения слабо закрепленных конструкций — это были рекламная вывеска и телевизионная антенна. Пострадавших нет. По состоянию на 13:30 порывы ветра в городе достигают 18 м/с, в прибрежных районах 22 м/с.

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    Снегопад в Петербурге продолжается. Как сейчас выглядит город, смотрите в трансляции супервидовых веб-камер на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург». На карте «Яндекс.Погоды» видно, как прицельно туча накрыла Петербург.

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    Дамбу в Петербурге закрыли из-за сильного ветра в 12:25, движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено. В связи со штормовым предупреждением в Петербурге закрыты скверы и парки, в том числе Михайловский и Летний сады Русского музея.

    По прогнозам синоптиков, ветер стихнет ночью. В выходные ожидается небольшой минус.

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    Комментарии 4

    Гость10 Фев 2023 в 14:50
    у муринчан и девяткинцев сегодня будет вечер трудного дня
    +0−0
    Святослав-ужас хазар10 Фев 2023 в 14:27
    Пусть смольненская скажет шайка скажет " спасибо" Яковлеву : именно при нём был выполнен основной объём работ по строительству дамбы. Валя уже просто резала ленточку. Хотя проект был создан еще в советские времена.
    Не будь этого " наследия", нынешние чиновники со Шпалерной уже двно утонули бы вместе со своими кабинетами.
    +0−0
    26078160110 Фев 2023 в 14:01
    ТУРИСТСКИЙ гид.
    +0−0
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