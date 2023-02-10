Туча прицельно накрыла Петербург, ветер уже свалил вывеску и антенну. Вода начала уходить

Вода в Неве начала снижаться 10 февраля после закрытия Комплекса защитных сооружений от наводнений.



Максимальный уровень на ординаре у Горного института был зафиксирован в 12:35 — плюс 93 сантиметра. К 13:40 он опустился до плюс 85 сантиметров. На дамбе максимум на С2 был в 12:52 (плюс 167) и к 13:25 снизился до 158.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, пожарно-спасательные части совершили два выезда в связи с угрозой падения слабо закрепленных конструкций — это были рекламная вывеска и телевизионная антенна. Пострадавших нет. По состоянию на 13:30 порывы ветра в городе достигают 18 м/с, в прибрежных районах 22 м/с.

