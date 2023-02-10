На заливе вода ломает лёд, но рыбаков это не смущает. МЧС показывает, в каких условиях их приходится спасать

Несмотря на предупреждения синоптиков и МЧС, 10 февраля нашлось немало тех, кто отправился сегодня на водоёмы, — рискуя собственной жизнью. Сегодня находиться на льду особенно опасно: из-за сильного ветра вода поднялась, и ледовый покров испытывает колоссальную нагрузку.
Во избежание трагедий спасатели активно мониторят акваторию и прибрежную линию, предупреждая людей о смертельной опасности нахождения на льду.
«На берег уже доставлено немало любителей зимней рыбалки, которым грозила реальная опасность», — добавляют в МЧС и просят «соблюдать элементарные правила безопасности» и «не выходить на смертельно опасный лед водоемов».
В Петербурге бушует метель, скорость ветра над акваторией Финского залива достигает 20–24 м/с. Из-за повышения уровня воды закрыли дамбу. Стихнет непогода, по прогнозу синоптиков, только ночью.