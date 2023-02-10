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    На заливе вода ломает лёд, но рыбаков это не смущает. МЧС показывает, в каких условиях их приходится спасать

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    3 комментария
    Фото: МЧС
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    Несмотря на предупреждения синоптиков и МЧС, 10 февраля нашлось немало тех, кто отправился сегодня на водоёмы, — рискуя собственной жизнью. Сегодня находиться на льду особенно опасно: из-за сильного ветра вода поднялась, и ледовый покров испытывает колоссальную нагрузку.

    Во избежание трагедий спасатели активно мониторят акваторию и прибрежную линию, предупреждая людей о смертельной опасности нахождения на льду.

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    «На берег уже доставлено немало любителей зимней рыбалки, которым грозила реальная опасность», — добавляют в МЧС и просят «соблюдать элементарные правила безопасности» и «не выходить на смертельно опасный лед водоемов».

    В Петербурге бушует метель, скорость ветра над акваторией Финского залива достигает 20–24 м/с. Из-за повышения уровня воды закрыли дамбу. Стихнет непогода, по прогнозу синоптиков, только ночью.

    Фото: МЧС

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    Комментарии 3

    Cashmare10 Фев 2023 в 16:14
    каждый сам себе злой буратина. ну а уж если спасать - то не за счёт бюджета, а за счёт спасаемых
    +3−0
    Гость10 Фев 2023 в 15:50
    А зачем их спасать? Взрослые люди сделали свой выбор- пусть тонут на здоровье.
    +5−0
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