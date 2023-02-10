Главный синоптик Петербурга рассказал, когда стихнет ветер и вернётся зимняя погода

Ветер продлится в Петербурге 10 февраля до ночи, он оказался сильнее, чем прогнозировали метеорологи. Прогноз погоды на ближайшие часы и дни даёт в своём телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.
По его словам, такое влияние на погоду оказывает даже не циклон, а очень активная барическая ложбина, вытянувшаяся с севера от обширного циклона над Баренцевым морем. Именно она разгоняет ветер над Балтикой и дальше, над Финским заливом. Вчера была «репетиция»: порывы ветра достигали «всего-то» 12–14 м/с, а сегодня во второй половине дня в Петербурге — до 15–20 м/с. Наиболее сильный ветер будет в прибрежных районах: Курортном и Кронштадтском, до 20–24 м/с.
«Давно у нас не было сильного ветра, последнее серьезное усиление в порывах до 15–18 м/с, в отдельных районах Ленинградской области до 20–22 м/с наблюдалось 19 января. До этого 12 декабря 2022 года снежный шторм с восточным ветром в порывах
Радует одно: это усиление ветра непродолжительное, в первой половине предстоящей ночи всё стихнет. Также быстро закончится и небольшая оттепель.
«Ну а что еще сегодня будет в Санкт-Петербурге? Снег, ветер и повышение температуры воздуха до 0 гр., и даже непродолжительно положительная температура будет вынесена к городу с моря. Но вечером опять холодает, и выходные дни проведем с зимней погодой», — обещает Александр Колесов.
Напомним, в связи с сильным ветром ожидается подъём воды в Невской губе. Есть вероятность, что закроют дамбу. По данным на 10:30, уровень воды в Неве на ординаре у Горного института составляет плюс 51 см. В 9:17 было плюс 42 см.