Главный синоптик Петербурга рассказал, когда стихнет ветер и вернётся зимняя погода

Ветер продлится в Петербурге 10 февраля до ночи, он оказался сильнее, чем прогнозировали метеорологи. Прогноз погоды на ближайшие часы и дни даёт в своём телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.



По его словам, такое влияние на погоду оказывает даже не циклон, а очень активная барическая ложбина, вытянувшаяся с севера от обширного циклона над Баренцевым морем. Именно она разгоняет ветер над Балтикой и дальше, над Финским заливом. Вчера была «репетиция»: порывы ветра достигали «всего-то» 12–14 м/с, а сегодня во второй половине дня в Петербурге — до 15–20 м/с. Наиболее сильный ветер будет в прибрежных районах: Курортном и Кронштадтском, до 20–24 м/с.

