В ожидании шторма в Петербурге закрыли сады и парки

В Петербурге готовятся к штормовому ветру и возможным падениям деревьев. Городские сады и парки закрывают на замок, а дорожники «солят» проезжую часть и тротуары.

Сады и парки Петербурга 10 февраля закрыты для посещений из-за ожидаемого усиления ветра, сообщают в пресс-службе комитета по благоустройству. Там, где есть сплошные ограждения, зеленые зоны закрывают физически, а в остальные в ближайшее время рекомендуют не заходить. Метеорологи ожидают, что ветер в Петербурге усилится до 15–20 м/с, а в прибрежных районах — и вовсе до 24 м/с, из-за чего могут падать деревья. Дежурные бригады садово-парковых предприятий приведены в готовность для устранения аварийных ситуаций.