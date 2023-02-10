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    В ожидании шторма в Петербурге закрыли сады и парки

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    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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    В Петербурге готовятся к штормовому ветру и возможным падениям деревьев. Городские сады и парки закрывают на замок, а дорожники «солят» проезжую часть и тротуары.

    Сады и парки Петербурга 10 февраля закрыты для посещений из-за ожидаемого усиления ветра, сообщают в пресс-службе комитета по благоустройству. Там, где есть сплошные ограждения, зеленые зоны закрывают физически, а в остальные в ближайшее время рекомендуют не заходить. Метеорологи ожидают, что ветер в Петербурге усилится до 15–20 м/с, а в прибрежных районах — и вовсе до 24 м/с, из-за чего могут падать деревья. Дежурные бригады садово-парковых предприятий приведены в готовность для устранения аварийных ситуаций.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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    Температура воздуха колеблется около ноля. Чтобы предотвратить возможное образование скользких участков, дороги с вечера обработали противогололедными материалами, и сейчас дорожные предприятия посыпают проезжую часть и тротуары солью и пескосоляной смесью, где это необходимо.

    Горожан просят быть осторожными, а в случае нештатных ситуаций, вроде падения деревьев или затоплений на дорогах, — звонить по телефону круглосуточной дежурной службы Комитета: 314–60–13.

    Усиление ветра до 15–20 м/с в Петербурге ожидают во второй половине дня. С 9 часов утра 10 февраля до полуночи 11 февраля в городе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности — это означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий. За последний час уровень воды в Неве поднялся на 10 сантиметров, а в Финском заливе — почти на 20. Наиболее сильный ветер прогнозируют в прибрежных районах: Курортном и Кронштадтском.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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