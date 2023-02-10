Куда пойти 10–12 февраля: встреча с Сокуровым, мистерии в Доме Радио, архитектура огня и много любви

Фото: проект «Из огня» Поделиться Поделиться





К середине февраля от новогоднего затишья окончательно отошли музеи, театры и концертные залы. Отправляемся на художественные и диджитал-выставки, заходим на новый спектакль про Тадж-Махал в МДТ, заглядываем в будущее и учимся заботиться о себе.



Актуальное

Академия художеств концентрирует радость

До 9 апреля, 0+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Полотна, посвященные «образам счастья», выставляются в музее Академии художеств. Первые послевоенные десятилетия в истории советской академической школы считаются уникальным временем: наряду с вниманием к повседневным деталям и быту художники той эпохи то и дело мысленно устремляются в будущее и мечтают о новых открытиях и масштабных вещах, вплоть до покорения космоса. Благодаря общей приподнятой интонации времени выставка и была озаглавлена как «Образы счастья».



Сокуров представит фильм ученицы 10 и 11 февраля, 18+

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Фильм ученицы Александра Сокурова Тины Мастафовой «Тембот» рассказывает историю подростка с Северного Кавказа, который ищет человека, который бы его полюбил. Все актëры — непрофессионалы. Предпрокатные показы драмы пройдут в этот уик-энд: 10 февраля в 19:00 в «Авроре» вместе с режиссёром представлять ленту будет сам Александр Сокуров. На следующий день на «Ленфильме» встреча пройдёт уже без его участия. В широкий прокат картина выйдет 16 февраля.



Музей истории религии покажет пути

До 18 апреля, 12+

Фото: «Грехопадение и изгнание из Рая» Поделиться Поделиться





Вериги аскетов, плети для самобичевания, индульгенция XIX века, амулеты и множество других вещей, связанных с понятиями греха, наказания и искупления стали экспонатами выставки «Святые грешники» в Музее истории религии. Герои историй о падениях и прощении, о которых идёт речь в залах, — библейские Адам и Ева, Каин и Авель, царь Давид, пророки Моисей и Иона, а также персонажи Евангелий — апостол Пётр, Мария Магдалина. При входе на экспозицию посетители видят копию фрески Микеланджело «Грехопадение и изгнание из Рая». Её оригинал находится в Сикстинской капелле.



«Бикапо небесного леса»: вибрации и сила стихий

12 февраля, 20:00, 18+

Дом Радио начинает показы концертов-мистерий «Бикапо небесного леса». Перед зрителями развернется действо с тотальными инсталляциями мистагога, музыканта Германа Виноградова. Скульптуры, конструкции и кинетические звуковые объекты из металла действуют по принципу свободной вибрации, соединяются со светом и «природными первоэлементами» — землей, огнем и водой. Сам Виноградов умер в 2022 году, и Теодор Курентзис предложил в память о нём продолжать проводить мистерии, что сам акционист делал долгие годы. Согласились ученики Германа: Лада Раскольникова, Дмитрий Карабут и Вера Сажина. Так и решили, что «Бикапо» будет проводиться каждое второе воскресенье месяца.



В МДТ — история тех, кто возводил Тадж-Махал

11 февраля, 19:30, 18+

На камерной сцене МДТ — «Стражи Тадж-Махала», спектакль, который зрители впервые увидели в январе этого года. Режиссёр Артур Козин работает тут всего с двумя актерами — Никитой Каратаевым и Никитой Сухарëвым. В пьесе-первоисточнике американца индийского происхождения, финалиста Пулитцера Раджива Джозефа на первый план выходит миф о строительстве самой красивого в мире дворца и судьбе людей, которые его возвели. Герои — друзья детства из разных социальных слоев — сторожат стройку, смотреть на которую запрещено. А затем они получают страшный приказ, идущий вразрез с моралью.



В театре

Любовь без слов, но в движении

10 февраля, 18+

Премьера спектакля Романа Кагановича и Максима Пахомова «Любовь во множественном числе» проходит в Театре ненормативной пластики. Действие происходит без слов. Эмоциональность истории об Амуре, который экспериментирует с людскими чувствами в поисках формулы идеальной любви, основана исключительно на движениях.

В «Легенде» — последний показ «Щелкунчика»

12 февраля, 12:00, 6+

Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться





В воскресенье театр «Легенда» в последний раз в этом сезоне покажет один из своих хитов — «Щелкунчик и тайна золотого ореха» по мотивам произведения Гофмана. Дети и их родители вместе с главными героями спектакля — девочкой Машей, ее братом Серёжей и дядюшкой Кристианом — перенесутся в фэнтезийный мир, где смогут найти волшебный орех Кракатук и спасти заколдованного принца.



Послушать музыку

Модно и Tochka

12 февраля, 19:00, 18+

На фоне общего музыкального затишья рок-фестиваль Tochka в клубе «Ласточка» должен прозвучать достаточно громко. На сцене играют молодые не самые известные широкой публике коллективы: «Трип», «Плот», «Послевчера», Dyrokol, «Твоя бывшая». Берут драйвом и нестандартными текстами.

Филармония обратилась к Свиридову

С 12 февраля, 6+

Петербургская филармония начинает цикл концертов, посвящённых Георгию Свиридову, одному из самых заметных советских композиторов, признанному мелодисту. В воскресенье Симфонический оркестр Михайловского театра исполнит «Поэму памяти Сергея Есенина» для тенора, хора и оркестра. Дирижёр — Александр Соловьёв, тенор — Сергей Кузьмин. В музеях

«Киберреализм» и образы будущего

До 9 апреля, 18+

Практически до середины весны музей современного искусства «Артмуза» останется пространством «Киберреализма». Трио молодых художников из Петербурга и Великого Новгорода — Ника Полякова, Роман Рубцов и Иван Кириллов переосмыслили грядущее и наполнили залы вещами, которые мы, люди XXI века, просто не успеем увидеть. Авторы размышляют над тем, что когда-нибудь технологии и новые философии вполне могут превратить человека в абсолютно новое существо, и пространство для фантазии бесконечно.



Семиглазка знакомится с Фрейдом

С 11 февраля до 27 марта, 16+

Из смеси психоанализа с японской мангой и тибетскими мантрами рождаются работы Фёдора Хиросигэ. Его персональная выставка «Приключение Семиглазки» в субботу дополнит экспозицию музея сновидений Фрейда. Концептуальный персонаж работ — некая Семиглазка — выйдет из тёмного леса и попадет внутрь бессознательного. Зрители вместе с ней будут бродить по пространствам, заполненным зеркалами, двойниками, грибами, сфинксами и парадоксами. Концепт был продуман с кураторами галереи Anna Nova.

Архитектура «Из огня» — от главного архитектора

До 26 февраля, 0+

Даже название выставки графики художника и главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова «Из огня» в Анненкирхе — многоуровневая смысловая конструкция. Пламя, которое когда-то выжгло петербургскую церковь, выступает теперь символом созидания. Среди зданий, запечатлённых Кузнецовым углем на картоне, — стамбульская Айя-София, петербургский Дом Зингера, московский собор Василия Блаженного. В 3D-моделях художник показал, как хотел бы отреставрировать Анненкирхе.



История фотографии — через жизни двоих

До 2 апреля, 12+



Фото: Росфото Поделиться Поделиться





В «Росфото» впервые показывают работы Евгения и Георгия Максимовых — отца и сына, которые не знали друг друга и прожили абсолютно разные жизни, при этом занимаясь одним делом. Максимов-младший родился уже после смерти отца, подполковника царской армии, который работал и как фотограф. Ребёнок рано взял в руки камеру, вырос и стал оператором студий «Ленфильм» и «Белгоскино». Экспозиция в выставочном зале «Росфото» разделена на две части: «отец» — «сын». В каждой — яркая история работы и жизни, семейные реликвии, авторские фотографии и подборки фактов о развитии фотодела до революции и в СССР.



Ученик Куинджи и других — в Русском

C 10 февраля, 6+

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В Строгановском дворце начиная с этого уик-энда можно увидеть больше полусотни работ Константина Богаевского — ученика Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина и Архипа Куинджи. Художник выработал собственный специфический стиль, близкий в том числе к символизму. Его пейзажи выглядят фантастически и, как уверяют многие, напоминают о мирах Толкина в экранизации Питера Джексона.

Петербуржцев учат долгожительству

10 февраля, 18:00, 12+

В Библиотеке «Планетарий 1» раскроют секреты долгожительства. Ведущим встречи стал врач, спортсмен-ультрамарафонец Николай Матвеев. Он расскажет о метаболическом синдроме — нарушении обмена веществ. Этот сбой в организме приводит не только к ожирению, но по цепочке к проблемам с суставами, сердцем и другим сложностям, не решив которые, человек вряд ли доживёт до глубокой старости. Лекция бесплатная, но нужна регистрация.



Психология, музыка, биология станут основой любых отношений

11 февраля, 15:00, 18+

Не только о любви в паре, но и о практиках заботы о себе, self-care рутине, пойдёт речь в цикле лекций в библиотеке им. Маяковского . Слушателей будут консультировать психолог Игорь Свенторжецкий, биолог Ярослава Абрашова и даже музыкальный терапевт Алёна Нициевская.

В кино

Героиня Тарасовой сбежит в свободные отношения

С 9 февраля, 16+

Фото: кадр из трейлера Поделиться Поделиться





На экранах — комедия Дмитрия Невзорова «Свободные отношения». Муж и жена устали от брака, но не согласны разойтись навсегда. Они решают попробовать открытые отношения и разрешают друг другу экспериментировать на стороне. Интересно, что, несмотря на такую завязку, режиссёр уверяет, что ориентировался на «Служебный роман» и пытался снять доброе семейное кино. В главных ролях Аглая Тарасова и Борис Дергачев.



«Знакомство родителей»: отрыть семейные скелеты в шкафу

С 9 февраля, 16+

На больших экранах — романтическая комедия «Знакомство родителей». Молодая пара в преддверии свадьбы решает наконец собраться семьями и получше узнать друга друга, но, оказывается, что родителям жениха и невесты это ни к чему. Между ними уже давно существуют собственные тайные и очень запутанные отношения. В ролях — сплошные звёзды: Ричард Гир, Дайан Китон, Сьюзан Сарандон, Уильям Мэйси и Эмма Робертс.

Детство столкнётся с большой войной

С 9 февраля, 12+

Фото: paradisegroup.ru Поделиться Поделиться





«Братство четырёх «Л» — приключенческий фильм о сбежавших из приюта сиротах, которые пытаются найти лучшую жизнь и неожиданно попадают в гущу сражений Первой мировой. Режиссёр Ян Самюэль адаптировал для экрана молодежные приключенческие комиксы французских художников Ардока и Режи Отьера. Их книги — об ужасе войны глазами детей, о братстве и условности границ.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

