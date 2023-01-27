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    Русский музей покажет работы Константина Богаевского к юбилею мастера

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    В Строгановском дворце вы увидите более пятидесяти картин, акварелей, рисунков и литографий из собрания Русского музея и KGallery. Среди тем — изображения Крыма, среди стилизаций — отсылки к работам Андреа Мантеньи, любимого художника Богаевского.

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    Константин Богаевский (1872 — 1943) — ученик Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина и Архипа Куинджи. Богаевский работал в специфическом стиле, который возник в Петербурге в начале прошлого века. Он, с одной стороны, ориентировался на работы мастеров Ренессанса, с другой — ему был близок актуальный символизм, которым был пропитан Серебряный век. В качестве символистских работ музей приводит в пример картины «Старый Крым» (1902), «Пустыня. Сказка» (1903), «После дождя. Берег моря» (1903). Также нельзя не заметить влияние классицизма Нового времени — конечно, не в буквальном смысле стиля XVII — XVIII веков, а его приемов, подсвеченных символизмом. К таким неоклассицистическим вещам кураторы относят «Утро. Розовый гобелен», «Классический пейзаж», «Воспоминание о Мантеньи», «Корабли. Вечернее солнце».

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    Пейзажи Богаевского сегодня выглядят полуфантастическими и напоминают кадры из фильмов Питера Джексона — наверное, это более актуальная ассоциация, чем классицизм и Серебряный век. Впрочем, с Серебряным веком вы можете мысленно связать работы Богаевского, побывав заодно на выставке, посвященной Сергею Дягилеву, Венеции и Казанове в Шереметевском дворце.

    Выставка «Константин Федорович Богаевский» пройдет в Строгановском дворце с 10 февраля по 22 мая 2023 года.

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    Анастасия Семенович

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