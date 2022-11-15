«Любовь к трём апельсинам» — выставка-«блокбастер», посвящённая Венеции и её отражениям в Петербурге Серебряного века

Проект соберёт работы из музеев и частных коллекций. Кураторы Наталья Метелица и Аркадий Ипполитов построили выставку как драму в четырёх актах. В первые дни работы проекта вы также сможете увидеть спектакль «Пристанище» Антона Адасинского и театра Derevo Laboratorum.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Проект «Любовь к трём апельсинам. Венеция Казановы — Петербург Дягилева» Музей театрального и музыкального искусства представит в партнёрстве с фестивалем «Дягилев. P.S.». Обещают выдающееся наполнение: вы увидите работы Луки Карлевариса (учителя Каналетто) и Пьетро Лонги, которые предоставил Эрмитаж; из Русского музея на выставке будут такие хиты, как портрет Всеволода Мейерхольда Бориса Григорьева и «Ужин» Леона Бакста. Из Исторического музея приедет портрет Казановы авторства его брата. Из частных коллекций на экспозиции будут такие вещи, как портрет Сергея Дягилева кисти Константина Сомова (собрание Алексея Савинова), работа Сергея Судейкина «Моя жизнь. Привал комедиантов» (собрание Валерия Дудакова) и «Мейерхольд, уходящий в ночь» — работа ученика режиссёра В. Дмитриева, созданная незадолго до гибели мастера (собрание Дмитрия Чуковского). Кроме того, организаторы сообщают, что в рамках «Любви к трём апельсинам» зрители впервые смогут увидеть в одном пространстве портреты ключевых фигур Серебряного века, написанные Татьяной Гиппиус: Любови Блок, Александра Блока и Андрея Белого.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Героями и символами эпох в этой экспозиции в четырёх актах станут Сергей Дягилев и Джакомо Казанова. Серебряный век называют «русским Ренессансом», и вдохновлялся он во многом венецианским XVIII веком — временем пышного увядания республики, эпохой художников Тьеполо и Каналетто. Через Венецию пришла и мода на маски комедии дель арте — образы из творчества Гольдони и Гоцци влияли не только на эстетику творчества мастеров Серебряного века, но даже на саму жизнь.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Экспозиция начнётся с рассказа о карнавальности «веницейской жизни» и связи Петербурга с венецианской эстетикой, продолжится рассказом про жизнь петербургской богемы, а в последнем акте подведёт к событиям Февральской революции. Очевидно, это будет тонкий, многослойный, витиеватый проект, который понравится как гурманам и ценителям особого венецианского духа, так и поклонникам театрализованных экспозиций-мистерий.



Выставка «Любовь к трём апельсинам. Венеция Казановы — Петербург Дягилева» пройдёт в Шереметевском дворце с 18 ноября 2022 г. по 16 апреля 2023 г. 12+



Анастасия Семенович

