В кино покажут экранизацию комикса про приключения четырех друзей на фоне Первой мировой

9 февраля на экраны выходит «Братство четырех «Л»», приключенческий фильм о сбежавших из приюта четверых сиротах, которые пытаются найти лучшую жизнь. Внезапно друзья попадают в гущу сражений Первой мировой войны.
Фильм, снятый режиссером Яном Самюэлем, адаптирует для экрана молодежные приключенческие комиксы французских художников Ардока и Режи Отьера — о взгляде на ужасы войны глазами ребенка, о братстве и условности границ. О том же самом хотел рассказать и постановщик. По словам Самюэля, он черпал вдохновение в спилберговском фильме «Империя солнца» и в «До свидания, дети» Луи Малле — в обеих картинах также персонажам-детям приходится столкнуться с войной.
12+
Федор Дубшан