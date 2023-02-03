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    В кино покажут экранизацию комикса про приключения четырех друзей на фоне Первой мировой

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    Фото: paradisegroup.ru/
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    9 февраля на экраны выходит «Братство четырех «Л»», приключенческий фильм о сбежавших из приюта четверых сиротах, которые пытаются найти лучшую жизнь. Внезапно друзья попадают в гущу сражений Первой мировой войны.

    Фильм, снятый режиссером Яном Самюэлем, адаптирует для экрана молодежные приключенческие комиксы французских художников Ардока и Режи Отьера — о взгляде на ужасы войны глазами ребенка, о братстве и условности границ. О том же самом хотел рассказать и постановщик. По словам Самюэля, он черпал вдохновение в спилберговском фильме «Империя солнца» и в «До свидания, дети» Луи Малле — в обеих картинах также персонажам-детям приходится столкнуться с войной.

    12+

    Федор Дубшан

    Фото: paradisegroup.ru/

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