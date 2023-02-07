Театр Ненормативной Пластики покажет 11 вариаций любви

9 и 10 февраля в Театре Ненормативной Пластики состоится премьера спектакля Романа Кагановича и Максима Пахомова «Любовь во множественном числе».
Основа спектакля — пластика человеческого тела, все действие спектакля проходит без слов. Эмоциональность спектакля основана на слиянии пластики и музыки.
По сюжету, начинающий Амур-неудачник очутился в мире людей, в котором нет слов, есть лишь чувства и музыка. Амур отправляется на поиски формулы идеальной любви, создавая одну за другой истории человеческих отношений. Однако Амур открывает для себя ужасную тайну — любовь приносит людям часто лишь несчастья и разочарования. И Амур решает разгадать эту тайну: как сочетаются любовь и боль.
9 и 10 февраля в спектакле задействованы разные составы. Подробности смотрите на сайте театра.
18+
Полина Никитина