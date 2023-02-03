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    В кино — романтическая комедия с Ричардом Гиром

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    Фото: exponentafilm.ru/
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    9 февраля на экранах — романтическая комедия «Знакомство родителей». По сюжету молодая пара, Мишель и Аллен, перед свадьбой решилась, наконец, познакомить родителей друг с другом. Однако на встрече выясняется, что родители и так давно знакомы. И более того — это непростая история, полная тайн и сюрпризов.

    Режиссёр картины Майкл Джейкобс ранее работал над сериалами «История Райли» и «Чарльз в ответе». Спродюсированный им фильм «Телевикторина» был номинирован в 1994 году на «Оскар». В качестве постановщика полнометражного фильма Джейкобс выступил впервые. Зато каст, которым гордится режиссер, — сплошь из звёзд: Ричард Гир, Дайан Китон, Сьюзан Сарандон, Уильям Мэйси играют родителей, а невесту — племянница Джулии Робертс Эмма Робертс («Оторва», «Мы — Миллеры», «Американская история ужасов»).

    16+

    Федор Дубшан

    Фото: exponentafilm.ru/

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