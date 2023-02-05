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    Врач раскроет научный секрет здоровья и продления жизни

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    Метаболический синдром — это нарушение обмена веществ, оно приводит к ожирению. И не только к нему: выше риск болезней сердца, диабета, суставов и других хворей. Людей с таким синдромом в мире все больше. Что делать — расскажет в Библиотеке «Планетарий 1» врач высшей категории Николай Матвеев 10 февраля. Бесплатно, 18+

    Фото: wikipedia.org
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    На страничке Николая Матвеева есть пост об исследовании британских нейропсихологов. Оказалось, женщины кажутся себе на две трети толще, чем есть на самом деле. И чем больше женщина озабочена своим весом, тем больше расхождение между ее представлением о себе и реальностью. Правда, то, что Николай Матвеев этот пост у себя разместил, не означает, что он как-то особенно снисходителен и лоялен к лишнему весу. Пузико (что у мужчин, что у женщин), «спасательный круг» вокруг талии — это жир, который давит на внутренние органы и нарушает их работу. Чего уж тут хорошего. Сам Матвеев —фитнес-тренер, ультрамарафонец (это те, кому классических 42,2 км мало, и они одолевают более длинные дистанции), создатель и руководитель «Школы управления весом доктора Матвеева». При этом доктор придерживается принципа «Без диет и насилия над собой».

    10 февраля доктор Матвеев расскажет, в чем «научный секрет здоровья», как можно позаботиться о собственном долгожительстве, в чем особенности метаболического синдрома и в целом обмена веществ.

    Слушаем лекцию «Метаболический синдром, или Как продлить свою жизнь?» в Библиотеке «Планетарий 1» 10 февраля. Регистрация на странице библиотеки во «ВКонтакте», начало в 19.00.

    Александра Шеромова

    Фото: wikipedia.org

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