В Музее истории религии покажут плети для самобичевания и другие вещи из арсенала «святых грешников»

Выставка «Святые «грешники» представит широкую палитру людских грехов, а также примеры духовного преображения, когда закоренелые грешники стали святыми. Героями выставки станут библейские Адам и Ева, Каин и Авель, царь Давид, пророки Моисей и Иона, а также персонажи Евангелий — апостол Петр, Мария Магдалина и другие. На их примерах авторы проекта расскажут о грехе и воздаянии, понятии искушения и путях искупления.

Открывать экспозицию будет копия фрески Микеланджело, находящейся в Сикстинской капелле, — «Грехопадение и изгнание из Рая», а также другие работы, интерпретирующие этот сюжет. Он есть в Библии и Коране — священных книгах иудеев, христиан и мусульман.



Как известно, священные тексты связывают грех с «лукавым» — сатаной, или иблисом (в исламе). В иудейской традиции сатана — ангел, который подначивает человека сопротивляться Богу, для христиан сатана-дьявол — ангел, низвергнутый в ад, «лжец и отец лжи». Воплощение дьявола на выставке вы увидите на гравюре Альбрехта Дюрера «Вавилонская блудница». У мусульман иблис — джинн, который был некогда приближен к Аллаху, но которого низвергли с небес, и с тех пор он совращает людей (и так будет до Судного дня).

