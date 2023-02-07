    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -5

    2 м/с, ю-з

    776мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd70.89eur75.91

    В Музее истории религии покажут плети для самобичевания и другие вещи из арсенала «святых грешников»

    786
    обсудить

    Новый проект музея посвящен понятиям искушения, греха и искупления в авраамических религиях (иудаизме, христианстве и исламе). Вы увидите более девяноста экспонатов, включая индульгенцию XIX века.

    «Грехопадение и изгнание из Рая»
    «Грехопадение и изгнание из Рая»
    ПоделитьсяПоделиться

    Выставка «Святые «грешники» представит широкую палитру людских грехов, а также примеры духовного преображения, когда закоренелые грешники стали святыми. Героями выставки станут библейские Адам и Ева, Каин и Авель, царь Давид, пророки Моисей и Иона, а также персонажи Евангелий — апостол Петр, Мария Магдалина и другие. На их примерах авторы проекта расскажут о грехе и воздаянии, понятии искушения и путях искупления.

    Открывать экспозицию будет копия фрески Микеланджело, находящейся в Сикстинской капелле, — «Грехопадение и изгнание из Рая», а также другие работы, интерпретирующие этот сюжет. Он есть в Библии и Коране — священных книгах иудеев, христиан и мусульман.

    Как известно, священные тексты связывают грех с «лукавым» — сатаной, или иблисом (в исламе). В иудейской традиции сатана — ангел, который подначивает человека сопротивляться Богу, для христиан сатана-дьявол — ангел, низвергнутый в ад, «лжец и отец лжи». Воплощение дьявола на выставке вы увидите на гравюре Альбрехта Дюрера «Вавилонская блудница». У мусульман иблис — джинн, который был некогда приближен к Аллаху, но которого низвергли с небес, и с тех пор он совращает людей (и так будет до Судного дня).

    Отдельные разделы выставки будут посвящены понятию покаяния в разных религиях и представлениям о Страшном суде и жизни после смерти. Живопись и графика проиллюстрируют представления об искушении, грехе, покаянии и Страшном суде, а также вы увидите артефакты. Среди них вериги аскетов, плети для самобичевания, индульгенция XIX века, амулеты и шамаилы (в мусульманской культуре — изображение святынь или каллиграфическая надпись с именем Аллаха или цитатой из Корана). Особое значение шамаил имеет для татар и мусульман Среднего Поволжья.

    Выставка «Святые «грешники» пройдет в Музее истории религии с 9 февраля (открытие в 16 часов) до 18 апреля 2023 г.

    12+

    Анастасия Семенович

    «Грехопадение и изгнание из Рая»
    «Грехопадение и изгнание из Рая»

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close