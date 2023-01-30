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    В «Росфото» впервые покажут работы Евгения и Георгия Максимовых из семейного архива

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    Евгений и Георгий Максимовы — отец и сын, которые прожили совершенно разные жизни. Максимов-старший был подполковником царской армии и занимался съемками как военный фотограф. А Георгий, родившийся после смерти отца, стал кинооператором и фотографом киностудий «Ленфильм» и «Белгоскино».

    Фото: Росфото
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    Выставка «Отец и сын. Евгений и Георгий Максимовы. Фотографии из семейного архива» будет состоять из ста сорока фотографий, разделенных на две части. Одна будет посвящена отцу — Евгению Максимову, другая — сыну Георгию. Евгений Максимов был подполковником царской армии, участвовал в Сербско-турецкой, Русско-турецкой и Англо-бурской войнах, погиб во время Русско-японской. Уходя на войну, он сказал жене: «Если вернусь — то с «Георгием», а не вернусь, и если родится сын — назови его Георгием». Часть экспозиции, посвященную Максимову-отцу, составят дореволюционные фотографии, личные вещи офицера, его наградные листы и оружие, а также коллекция раскрашенных диапозитивов с Англо-бурской войны.

    Возможно, история отца повлияла на выбор профессии Георгия. Он учился на фотографа и кинооператора, принимал участие в создании фильмов «Подруги», «Человек с ружьем», «Шахтеры». Вы увидите кадры со съемок, съемочные группы и рабочие моменты — весь процесс создания кино в 20–30-е годы прошлого века. Также Георгий Максимов делал портреты советских актеров и актрис: Янины Жеймо, Зои Федоровой, Ирины Зарубиной, Бориса Чиркова, Николая Черкасова и других. Кроме снимков мира кино на экспозиции будут виды Ленинграда, снятые Георгием Максимовым.

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    Выставка «Отец и сын. Евгений и Георгий Максимовы. Фотографии из семейного архива» пройдет на втором этаже Дворового корпуса «Росфото» с 10 февраля по 2 апреля 2023 г.

    12+

    Анастасия Семенович

    Фото: Росфото

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