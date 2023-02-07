Александр Сокуров представит фильм своей ученицы в кинотеатре «Аврора»

10 и 11 февраля в Петербурге в кинотеатрах «Аврора» и «Ленфильм» пройдут премьерные предпрокатные показы социальной драмы «Тембот» Тины Мастафовой.
Тембот — подросток, выросший на Северном Кавказе, нежный и ласковый мальчик, который никак не может найти любящее сердце. Мать видит в нем сходство с отцом, который бросил семью. Работу Тембот не может найти из-за своей неуклюжести. Отцу он не нужен. Несмотря на всё это, он не теряет надежды и продолжает любить мир, жизнь и своих друзей. Тембота сыграл непрофессиональный актер Марат Таумурзаев.
Режиссер Тина Мастафова родилась в 1993 году в Нальчике. Она — выпускница уже прославленной кабардино-балкарской мастерской Александра Сокурова, откуда вышли Кантемир Балагов и другие молодые режиссеры, снискавшие славу на международных фестивалях. «Тембот» — её полнометражный дебют. Заявка на этот фильм победила в Федеральном конкурсе кинодебютов «Региональное кино России» 2020 года. Фильм уже побывал на кинофестивалях «Зеркало», Voices, «Киношок», «Будем жить», а также на казанском фестивале мусульманского кино.
10 февраля в 19:00 в кинотеатре «Аврора» Тина Мастафова и Александр Сокуров, ставший художественным руководителем съемок, представят ленту. После показа фильма состоится обсуждение, которое будет вести главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов.
11 февраля в 19:30 премьерный показ «Тембота» состоится в кинотеатре «Ленфильм».
В широкий прокат фильм выйдет 16 февраля.
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Федор Дубшан