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    Александр Сокуров представит фильм своей ученицы в кинотеатре «Аврора»

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    10 и 11 февраля в Петербурге в кинотеатрах «Аврора» и «Ленфильм» пройдут премьерные предпрокатные показы социальной драмы «Тембот» Тины Мастафовой.

    Фото: кадр из фильма
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    Тембот — подросток, выросший на Северном Кавказе, нежный и ласковый мальчик, который никак не может найти любящее сердце. Мать видит в нем сходство с отцом, который бросил семью. Работу Тембот не может найти из-за своей неуклюжести. Отцу он не нужен. Несмотря на всё это, он не теряет надежды и продолжает любить мир, жизнь и своих друзей. Тембота сыграл непрофессиональный актер Марат Таумурзаев.

    Режиссер Тина Мастафова родилась в 1993 году в Нальчике. Она — выпускница уже прославленной кабардино-балкарской мастерской Александра Сокурова, откуда вышли Кантемир Балагов и другие молодые режиссеры, снискавшие славу на международных фестивалях. «Тембот» — её полнометражный дебют. Заявка на этот фильм победила в Федеральном конкурсе кинодебютов «Региональное кино России» 2020 года. Фильм уже побывал на кинофестивалях «Зеркало», Voices, «Киношок», «Будем жить», а также на казанском фестивале мусульманского кино.

    10 февраля в 19:00 в кинотеатре «Аврора» Тина Мастафова и Александр Сокуров, ставший художественным руководителем съемок, представят ленту. После показа фильма состоится обсуждение, которое будет вести главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов.

    11 февраля в 19:30 премьерный показ «Тембота» состоится в кинотеатре «Ленфильм».

    В широкий прокат фильм выйдет 16 февраля.

    18+

    Федор Дубшан

    Фото: кадр из фильма

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