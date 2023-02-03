На экранах — комедия о немоногамии, вдохновленная «Служебным романом»

9 февраля на экраны выходит комедия Дмитрия Невзорова «Свободные отношения». Главные герои — Илона (Аглая Тарасова, «Беспринципные») и Артем (Борис Дергачев, «Аритмия»). После семи лет брака «по залету» они оба признают, что рутина заела. Но брак хочется сохранить ради ребенка, и супруги решают прибегнуть к радикальному рецепту: поэкспериментировать с другими партнерами.
По словам режиссёра, ориентировался он на «Служебный роман»: хотелось снять такое же доброе семейное кино. Для Дмитрия Невзорова это первая полнометражная работа; он же выступил и в качестве сценариста. Вместе с соавтором Никитой Лундиным они работали над сценарием более года. Снимался фильм в Петербурге.
16+
Федор Дубшан