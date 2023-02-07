В Маяковке расскажут про любовь — в том числе к самому себе

«Не получается поддерживать гармоничные отношения», «трудно контролировать эмоции (вспышки гнева, слезы, раздражительность, ревность, стыд)», «усталость от манипуляций» — с такими проблемами обычно обращаются к психологу Игорю Свенторжецкому. Вместе с биологом Ярославой Абрашовой они рассмотрят с точки зрения науки любовь, измены, секс и в целом человеческие отношения. Алена Нициевская — музыкальный терапевт. Работала с детьми с особыми потребностями и понимает, насколько важна не только помощь, но и самопомощь, self-care. Считает, например, что гармонию вокруг себя можно выстроить и с помощью странного звучания язычкового барабана. А натуропат Валентина Тарасенко доказала настоящую любовь к себе — ту, которая не на словах, а на деле. Валентина сообщает в своем паблике, что расправилась с пагубными привычками, сбросила лишний вес и почувствовала «больше любви к миру и людям».

