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    В Маяковке расскажут про любовь — в том числе к самому себе

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    Незадолго до Валентинова дня четверо представителей разных наук и направлений прочтут три лекции «Про любовь». Самый неожиданный спикер — натуропат, но это как раз про любовь к себе. Бесплатно. 18+

    Фото: pixabay.com/
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    «Не получается поддерживать гармоничные отношения», «трудно контролировать эмоции (вспышки гнева, слезы, раздражительность, ревность, стыд)», «усталость от манипуляций» — с такими проблемами обычно обращаются к психологу Игорю Свенторжецкому. Вместе с биологом Ярославой Абрашовой они рассмотрят с точки зрения науки любовь, измены, секс и в целом человеческие отношения. Алена Нициевская — музыкальный терапевт. Работала с детьми с особыми потребностями и понимает, насколько важна не только помощь, но и самопомощь, self-care. Считает, например, что гармонию вокруг себя можно выстроить и с помощью странного звучания язычкового барабана. А натуропат Валентина Тарасенко доказала настоящую любовь к себе — ту, которая не на словах, а на деле. Валентина сообщает в своем паблике, что расправилась с пагубными привычками, сбросила лишний вес и почувствовала «больше любви к миру и людям».

    Вдохновляемся 11 февраля в филиале Маяковки (Гражданский пр., 121/100, 1-й этаж, Новый зал). Регистрация на сайте библиотеки в разделе мероприятий. Начало в 15:00.

    Александра Шеромова

    Фото: pixabay.com/

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