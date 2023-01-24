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    23 года за убийство 4 человек больше не приговор

    Кремль ответил на вопрос о закрытии выезда из России

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    Российские власти не обсуждают ограничения на выезд из страны. Об этом 24 января заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.

    «В Кремле не обсуждается. Там по тексту тоже были даны разъяснения, можно из них исходить», — сказал он.

    Так представитель Кремля ответил на вопрос про законопроект о бронировании даты пересечения границы на автомобилях. Сообщения о нем появились вчера, 23 января.

    Сегодня глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев уточнил, что речь идет только о грузовых перевозках на коммерческой основе.

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    Дмитрий ПесковКремльВыезд за границу
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