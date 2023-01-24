Кремль ответил на вопрос о закрытии выезда из России

Российские власти не обсуждают ограничения на выезд из страны. Об этом 24 января заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.

«В Кремле не обсуждается. Там по тексту тоже были даны разъяснения, можно из них исходить», — сказал он.



Так представитель Кремля ответил на вопрос про законопроект о бронировании даты пересечения границы на автомобилях. Сообщения о нем появились вчера, 23 января.



Сегодня глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев уточнил, что речь идет только о грузовых перевозках на коммерческой основе.