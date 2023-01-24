    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -6

    4 м/с, ю-з

    772мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd68.63eur74.73
    ТЕМА ДНЯ

    23 года за убийство 4 человек больше не приговор

    «А вы телевизор смотрите?» Законопроект о пересечении границы в зарезервированное время коснется только грузовиков

    5091
    12 комментариев
    Фото: Александр Подгорчук/«Коммерсантъ»
    ПоделитьсяПоделиться

    Законопроект о резервации даты и времени для пересечения границы России на автомобиле связан только с грузовиками, осуществляющими коммерческие перевозки, пояснил «Фонтанке» 24 января автор документа, председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры, президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) Евгений Москвичев.

    Проект предусматривает внесение поправок в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», согласно которым водители смогут бесплатно резервировать дату и время выезда за рубеж через подведомственную Минтрансу РФ платформу. Соответствующий порядок предполагается установить до 1 марта 2024 года, но основные положения могут вступить в силу уже с 1 марта текущего года.

    Исходя из сообщений российских СМИ, в распоряжении которых оказался документ, в нем прямо не указано, что речь только о грузовых автомобилях.

    «Проезд транспортных средств, принадлежащих российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам России, иностранным гражданам, лицам без гражданства и другим по участкам автомобильных дорог в целях пересечения государственной границы РФ осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством РФ», — цитировало поправки ТАСС.

    Во вторник Евгений Москвичев пояснил «Фонтанке», что такой порядок прохождения границы касается только грузовиков, задействованных в коммерческих перевозках, как иностранных, так и российских. Для последних в связи с санкциями закрыто европейское направление. Депутат напомнил, что они продолжают ездить в Турцию, Иран, Азербайджан, Киргизию, Туркменистан, Казахстан, Китай, Монголию и многие другие страны.

    Новый порядок прохождения границы предлагают ввести, чтобы избежать скопления автомобилей, и только на тех пунктах пропуска, где очередь к подъезду составляет не менее 10–15 дней, сообщил Москвичев «Газете.ру».

    — Вам, получается, водители массово жалуются по этому поводу? — уточнил корреспондент «Фонтанки» у парламентария.

    — А вы вообще в России живете? — поинтересовался тот в ответ.

    — Да.

    — А вы телевизор смотрите?

    — Смотрю.

    — А вы не видели очереди по 15 километров [из] грузовиков на границе?

    — Я, к сожалению, не все смотрю, что по телевизору идет.

    — Тогда зачем вы мне звоните по этому закону, если вы не видите очереди на пунктах пропуска грузовых?

    — Я звоню вам как эксперту, чтобы объяснить читателям…

    — Зачем? Я не эксперт.

    — Как это? — удивился корреспондент, думавший, что его собеседник — глава профильной ассоциации.

    — Вас чем-то вызвал этот закон, если вы не занимаетесь и не интересуетесь перевозками грузов, как к вам товары приходят…

    — Ну вы же понимаете, какой тут главный вопрос…

    — Я понимаю. Я все понимаю, о чем вы понимаете. <...> Я вам четко ответил — на грузовые автомобили, — не дал депутат завершить вопрос про связь такой инициативы со слухами о грядущей новой волне мобилизации в России.

    Фото: Александр Подгорчук/«Коммерсантъ»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ГраницаГрузовики
    ЛАЙК4
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close