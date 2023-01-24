В Госдуме придумали правила для желающих выехать за границу на машине

Для того чтобы пересечь границу РФ на автомобиле, может потребоваться зарезервировать на это дату и время. Соответствующие поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» подготовил председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев. Об этом со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ в ночь на 24 января сообщает ТАСС.



По данным информагентства, соответствующий порядок пересечения границы предполагается установить до 1 марта 2024 года. Основные же положения могут вступить в силу уже с 1 марта текущего года.

