    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -9

    3 м/с, ю-з

    777мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd68.63eur74.73

    В Госдуме придумали правила для желающих выехать за границу на машине

    5252
    10 комментариев

    Для того чтобы пересечь границу РФ на автомобиле, может потребоваться зарезервировать на это дату и время. Соответствующие поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» подготовил председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев. Об этом со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ в ночь на 24 января сообщает ТАСС.

    По данным информагентства, соответствующий порядок пересечения границы предполагается установить до 1 марта 2024 года. Основные же положения могут вступить в силу уже с 1 марта текущего года.

    Согласно предлагаемым поправкам, резервировать дату и время выезда за рубеж водители смогут через подведомственную Минтрансу РФ платформу государственной информационной системы электронных перевозочных документов. Уточняется, что услуга будет бесплатной. Заявитель сможет зарезервировать любые дату и время за исключением уже забронированных.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    АвтоГосдумаВыезд за границу
    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ26
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close