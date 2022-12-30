Названо место захоронения Пеле

Легендарного футболиста сборной Бразилии Пеле похоронят в районе Вила-Белмиро, родного для футбольного клуба «Сантос», в котором игрок провел большую часть своей карьеры. В самом городе объявили семидневный траур в связи с его смертью.



Соответствующий указ был опубликован мэром города Рохерио Сантосом в социальных сетях.

Напомним, Пеле умер в возрасте 82 лет из-за рака кишечника. Он остается единственным в истории, кому удалось трижды выиграть чемпионат мира в качестве игрока.

Ранее с Пеле попрощались президент Франции Макрон, футболисты Криштиану Роналду, Месси, Мбаппе и многие другие звезды мирового спорта.