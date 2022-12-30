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    Названо место захоронения Пеле

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    Легендарного футболиста сборной Бразилии Пеле похоронят в районе Вила-Белмиро, родного для футбольного клуба «Сантос», в котором игрок провел большую часть своей карьеры. В самом городе объявили семидневный траур в связи с его смертью.

    Соответствующий указ был опубликован мэром города Рохерио Сантосом в социальных сетях.

    Напомним, Пеле умер в возрасте 82 лет из-за рака кишечника. Он остается единственным в истории, кому удалось трижды выиграть чемпионат мира в качестве игрока.

    Ранее с Пеле попрощались президент Франции Макрон, футболисты Криштиану Роналду, Месси, Мбаппе и многие другие звезды мирового спорта.

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    ФутболПеле
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