«Игра. Король. Вечность». Макрон, Роналду и Месси скорбят по Пеле

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал смерть бразильского футболиста Пеле. В своем емком комментарии лидер французского государства назвал его королем.
«Игра. Король. Вечность», – написал Макрон в своих соцсетях.
Также с официальными комментариями выступила семья Пеле.
«Вдохновение и любовь ознаменовали путешествие короля Пеле, который сегодня мирно скончался. В своем путешествии Эдсон очаровал мир своим спортивным гением, остановил войну, проводил общественные работы по всему миру и распространял то, что, по его мнению, было лекарством от всех наших проблем: любовь. Его послание сегодня становится наследием для будущих поколений. Любовь, любовь и еще раз любовь, навсегда», - говорится в совместно заявлении семьи Пеле.
Также высказались о смерти Пеле лучшие футболисты современности – Месси и Криштиану Роналду.
«Покойся с миром, Пеле», – написал Месси.
«Он – вдохновение для сотен тысяч людей, моё желание всегда быть рядом. Потому что я всегда демонстрировал взаимность во все те моменты, которые мы разделяем, даже на расстоянии. Он не будет забыт, и его память навсегда останется в памяти каждого из нас, любителей футбола. Покойся с миром, Пеле», – написал Роналду.
Также они попросили у футбольного клуба «Сантос», в котором Пеле провел почти всю свою карьеру, изъять из обращения номером 10, под которым играл футболист.
Напомним, Пеле умер 29 декабря в возрасте 82 лет от рака кишечника.