«Игра. Король. Вечность». Макрон, Роналду и Месси скорбят по Пеле

«Вдохновение и любовь ознаменовали путешествие короля Пеле, который сегодня мирно скончался. В своем путешествии Эдсон очаровал мир своим спортивным гением, остановил войну, проводил общественные работы по всему миру и распространял то, что, по его мнению, было лекарством от всех наших проблем: любовь. Его послание сегодня становится наследием для будущих поколений. Любовь, любовь и еще раз любовь, навсегда», - говорится в совместно заявлении семьи Пеле.

«Покойся с миром, Пеле», – написал Месси.

«Он – вдохновение для сотен тысяч людей, моё желание всегда быть рядом. Потому что я всегда демонстрировал взаимность во все те моменты, которые мы разделяем, даже на расстоянии. Он не будет забыт, и его память навсегда останется в памяти каждого из нас, любителей футбола. Покойся с миром, Пеле», – написал Роналду.

Также они попросили у футбольного клуба «Сантос», в котором Пеле провел почти всю свою карьеру, изъять из обращения номером 10, под которым играл футболист.