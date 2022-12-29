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    «Игра. Король. Вечность». Макрон, Роналду и Месси скорбят по Пеле

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    Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал смерть бразильского футболиста Пеле. В своем емком комментарии лидер французского государства назвал его королем.

    «Игра. Король. Вечность», – написал Макрон в своих соцсетях.

    Также с официальными комментариями выступила семья Пеле.

    «Вдохновение и любовь ознаменовали путешествие короля Пеле, который сегодня мирно скончался. В своем путешествии Эдсон очаровал мир своим спортивным гением, остановил войну, проводил общественные работы по всему миру и распространял то, что, по его мнению, было лекарством от всех наших проблем: любовь. Его послание сегодня становится наследием для будущих поколений. Любовь, любовь и еще раз любовь, навсегда», - говорится в совместно заявлении семьи Пеле.

    Также высказались о смерти Пеле лучшие футболисты современности – Месси и Криштиану Роналду.

    «Покойся с миром, Пеле», – написал Месси.

    «Он – вдохновение для сотен тысяч людей, моё желание всегда быть рядом. Потому что я всегда демонстрировал взаимность во все те моменты, которые мы разделяем, даже на расстоянии. Он не будет забыт, и его память навсегда останется в памяти каждого из нас, любителей футбола. Покойся с миром, Пеле», – написал Роналду.

    Также они попросили у футбольного клуба «Сантос», в котором Пеле провел почти всю свою карьеру, изъять из обращения номером 10, под которым играл футболист.

    Напомним, Пеле умер 29 декабря в возрасте 82 лет от рака кишечника.

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