СК дочищает администрацию. На Васильевском острове опять обыски

Сотрудники коррупционного отдела экономической полиции и Следственного комитета Петербурга только что вошли с обысками в администрацию Василеостровского района. «Фонтанка» уже понимает, к чему бы это. Но на первый момент главное даже не это. Ведь еще в сентябре те же сотрудники уже вынесли под арест даже зама главы района.



Около 15 часов 16 ноября оперативники Управления экономической безопасности ГУ МВД и районного Следственного комитета вошли с постановлениями на обыски в администрацию Василеостровского района. По данным нашего издания, сотрудники направились в отдел закупок, где сейчас изымают документы. Все это происходит по новому делу о превышении должностных полномочий и мошенничестве, возбужденному совсем недавно.