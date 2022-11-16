СК дочищает администрацию. На Васильевском острове опять обыски

Сотрудники коррупционного отдела экономической полиции и Следственного комитета Петербурга только что вошли с обысками в администрацию Василеостровского района. «Фонтанка» уже понимает, к чему бы это. Но на первый момент главное даже не это. Ведь еще в сентябре те же сотрудники уже вынесли под арест даже зама главы района.
Около 15 часов 16 ноября оперативники Управления экономической безопасности ГУ МВД и районного Следственного комитета вошли с постановлениями на обыски в администрацию Василеостровского района. По данным нашего издания, сотрудники направились в отдел закупок, где сейчас изымают документы. Все это происходит по новому делу о превышении должностных полномочий и мошенничестве, возбужденному совсем недавно.
Журналист «Фонтанки» употребил слово «новый», так как еще в сентябре этого года с аналогичных новостей начались не только задержания, но и аресты, вплоть до заместителя главы администрации Василеостровского района Игоря Пономарева. Тогда это касалось уборки и прочих клининговых услуг в десятках учреждений районного здравоохранения, где системно выигрывали конкурсы одни и те же компании. В те дни «Фонтанка» позволила себе сказать, что «СК зачищает администрацию».
Сегодня же один из наших собеседников сказал: «Это новое дело, но аналогичное. Просто теперь оно касается охраны, вернее созданной монополии на охрану этих же объектов».
«Фонтанка» постарается быстро собрать подробности и перспективы развития этого дубля.