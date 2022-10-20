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    В театре «Суббота» представят криминальную и романтичную комедию «Опера нищего»

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    1 комментарий

    22 и 23 октября на сцене театра «Суббота» пройдут премьерные показы спектакля Петра Шерешевского «Опера нищего». В основе «криминальной комедии» — пьеса-либретто английского поэта и драматурга Джона Гея, написанная в 1727 году. Для театра «Суббота» пьесу написал Семен Саксеев.

    Фото: teatr-subbota.ru/
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    Джон Гей написал острую историю о любви и нравах английского общества, в которой преступники выглядели симпатичнее полицейских. Петр Шерешевский переносит действие в 1990-е — кажется, это уже самое любимое время для российских режиссеров, — и героями вместо английских гангстеров, воров и ночных бабочек становятся российские братки, эскортницы и бомжи. Но страсти остаются все те же: в центре повествования красивая история любви и предательства романтика и преступника Мэкки-Ножа.

    Следуя музыкальному первоисточнику, театр «Суббота» наполняет спектакль музыкальными номерами и зажигательными танцами.

    «Опера нищего» (или «Опера нищих») — балладная опера (разновидность комической оперы) в трех действиях. Джон Гей написал своё либретто на музыку Иоганна Пепуша. На «Опере нищего» Гея основан сюжет созданной в 1928 году «Трехгрошовой оперы» Бертольда Брехта.

    Показы также запланированы на 11 и 12 ноября.

    18+

    Полина Никитина

    Фото: teatr-subbota.ru/

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    Комментарии 1

    Роберт Лэнгдон22 Окт 2022 в 07:39
    «Опера нищего» по пьесе-либретто английского поэта и драматурга Джона Гея, адаптированная для театра Семеном Саксеевым?

    Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники!
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