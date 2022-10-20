В театре «Суббота» представят криминальную и романтичную комедию «Опера нищего»

22 и 23 октября на сцене театра «Суббота» пройдут премьерные показы спектакля Петра Шерешевского «Опера нищего». В основе «криминальной комедии» — пьеса-либретто английского поэта и драматурга Джона Гея, написанная в 1727 году. Для театра «Суббота» пьесу написал Семен Саксеев.

Джон Гей написал острую историю о любви и нравах английского общества, в которой преступники выглядели симпатичнее полицейских. Петр Шерешевский переносит действие в 1990-е — кажется, это уже самое любимое время для российских режиссеров, — и героями вместо английских гангстеров, воров и ночных бабочек становятся российские братки, эскортницы и бомжи. Но страсти остаются все те же: в центре повествования красивая история любви и предательства романтика и преступника Мэкки-Ножа.

Следуя музыкальному первоисточнику, театр «Суббота» наполняет спектакль музыкальными номерами и зажигательными танцами.



«Опера нищего» (или «Опера нищих») — балладная опера (разновидность комической оперы) в трех действиях. Джон Гей написал своё либретто на музыку Иоганна Пепуша. На «Опере нищего» Гея основан сюжет созданной в 1928 году «Трехгрошовой оперы» Бертольда Брехта.



Показы также запланированы на 11 и 12 ноября.



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Полина Никитина

