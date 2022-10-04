Минобороны обещает не отправлять новых срочников в зону спецоперации

Срочники, которые заканчивают службу в ходе осеннего призыва, вернутся домой. А новые призывники отправятся служить в подразделениях, не задействованных в специальной военной операции. Об этом 4 октября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Министр подчеркнул, что необходимо своевременно увольнять в запас тех, кто завершил военную службу, и ставить их на воинский учёт по месту жительства. Командование должно обратить на это особое внимание.
«Все условия для качественного проведения призыва созданы. Военные комиссариаты полностью обеспечены медицинским имуществом, в том числе средствами индивидуальной защиты и тест-системами для выявления коронавирусной инфекции», — цитирует Шойгу РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве 30 сентября. Согласно указу, призыв перенесён на месяц и начнется 1 ноября (в Кремле объяснили, зачем это сделано). В рамках него на военную службу в России собираются призвать 120 тысяч человек. С 1 октября увольняют солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы истёк. Ответы представителя Минобороны на основные вопросы об осеннем призыве читайте на «Фонтанке».