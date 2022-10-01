Демобилизация пройдет вовремя. Смена срока призыва не повлияет на возвращение отслуживших

Несмотря на то, что осенний призыв в России сдвинут на месяц, это не коснется сроков демобилизации тех, кто уже отслужил. Об этом 1 октября заявил журналистам министр обороны Сергей Шойгу.



«Что касается сроков возвращения военнослужащих по призыву домой, указ на это не распространяется. 1 октября ребята начнут возвращаться домой», — заявил он (цитата по РИА Новости).

Он отметил, что сейчас военкоматы испытывают «достаточно высокую загруженность». «Поэтому нам бы не хотелось, чтобы были различного рода накладки», — добавил Шойгу.