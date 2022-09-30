Осенний призыв в России перенесён на месяц

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве.



Согласно указу, призыв перенесён на месяц и начнется 1 ноября. В рамках него на военную службу в России собираются призвать 120 тысяч человек, передаёт РИА Новости.



С 1 октября будут увольнять солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы истёк.



Призывников к военной операции привлекать не будут, а после демобилизации отправят домой, подчеркнули в Генштабе.

В Петербурге, как уже писала «Фонтанка», осенью в армию призовут около 2,4 тысячи человек. В зону боевых действий они не поедут.