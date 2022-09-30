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    Осенний призыв в России перенесён на месяц

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    Президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве.

    Согласно указу, призыв перенесён на месяц и начнется 1 ноября. В рамках него на военную службу в России собираются призвать 120 тысяч человек, передаёт РИА Новости.

    С 1 октября будут увольнять солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы истёк.

    Призывников к военной операции привлекать не будут, а после демобилизации отправят домой, подчеркнули в Генштабе.

    В Петербурге, как уже писала «Фонтанка», осенью в армию призовут около 2,4 тысячи человек. В зону боевых действий они не поедут.

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    СМЕХ15
    УДИВЛЕНИЕ3
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