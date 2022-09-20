Осенью в Петербурге в армию призовут 2,4 тысячи человек. В зону боевых действий они не поедут

Норма призыва граждан в армию на осеннюю кампанию в Петербурге составляет 2,4 тысячи человек. Весной призвали 2,7 тысячи. Власти гарантируют, что в зону проведения специальной военной операции срочники не поедут.
О планах на предстоящую кампанию в ходе заседания правительства 20 сентября рассказал главный военный комиссар Петербурга Сергей Качковский.
В ходе весенней кампании было призвано 2,7 тысячи человек. План на осенний призыв традиционно меньше по всей России, так как не призывают жителей северных регионов.
Отвечая на вопрос губернатора Александра Беглова, Качковский со ссылкой на позицию президента Путина подчеркнул, что срочников не будут направлять в зону боевых действий на территории Украины.
Осенний призыв начнётся 1 октября и продлится до 31 декабря. 14 октября в кронштадтском парке «Патриот» проведут просветительский праздник «День призывника».