Осенью в Петербурге в армию призовут 2,4 тысячи человек. В зону боевых действий они не поедут

Норма призыва граждан в армию на осеннюю кампанию в Петербурге составляет 2,4 тысячи человек. Весной призвали 2,7 тысячи. Власти гарантируют, что в зону проведения специальной военной операции срочники не поедут.



О планах на предстоящую кампанию в ходе заседания правительства 20 сентября рассказал главный военный комиссар Петербурга Сергей Качковский. 50 % от призывного плана относятся к режимным частям, 17 % — специалисты военно-учетных специальностей, более 20 % имеют среднее профессиональное образование.