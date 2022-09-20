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    Осенью в Петербурге в армию призовут 2,4 тысячи человек. В зону боевых действий они не поедут

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    Норма призыва граждан в армию на осеннюю кампанию в Петербурге составляет 2,4 тысячи человек. Весной призвали 2,7 тысячи. Власти гарантируют, что в зону проведения специальной военной операции срочники не поедут.

    О планах на предстоящую кампанию в ходе заседания правительства 20 сентября рассказал главный военный комиссар Петербурга Сергей Качковский. 50 % от призывного плана относятся к режимным частям, 17 % — специалисты военно-учетных специальностей, более 20 % имеют среднее профессиональное образование.

    Фото: Военный комиссариат Петербурга
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    В ходе весенней кампании было призвано 2,7 тысячи человек. План на осенний призыв традиционно меньше по всей России, так как не призывают жителей северных регионов.

    Фото: Военный комиссариат Петербурга
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    Отвечая на вопрос губернатора Александра Беглова, Качковский со ссылкой на позицию президента Путина подчеркнул, что срочников не будут направлять в зону боевых действий на территории Украины.

    Осенний призыв начнётся 1 октября и продлится до 31 декабря. 14 октября в кронштадтском парке «Патриот» проведут просветительский праздник «День призывника».

    Фото: Военный комиссариат Петербурга
    Фото: Военный комиссариат Петербурга

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