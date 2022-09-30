Где будет служить призывник? На вопросы об осеннем призыве отвечает Минобороны

Минобороны РФ собрало несколько самых актуальных вопросов об осеннем призыве на военную службу. Интервью дал представитель главного организационно-мобилизационного управления ГШ ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, ответы публикует 30 сентября телеграм-канал министерства.
Горячая линия для призывников начнет свою работу с 4 октября по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 мск по телефонам: 8 (495) 498–96–96, 498–96–97, 498–96–98.
30 сентября президент РФ Путин подписал указ об осеннем призыве в армию. Он перенесён на месяц и начнется 1 ноября.