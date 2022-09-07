Business Insider: Илон Маск отложил покупку Twitter из-за речи Путина

Маск предлагал подождать речи президента РФ Владимира Путина ко Дню Победы, 9 мая. По данным издания, представитель Twitter привел на слушаниях по делу об отказе Илона Маска от покупки компании переписку предпринимателя с сотрудником банка Morgan Stanley 8 мая.

Бизнесмен Илон Маск на несколько дней в мае отложил принятие окончательного решения по покупке соцсети Twitter из-за опасений третьей мировой войны на фоне проведения ВС РФ спецоперации. Об этом 6 сентября пишет новостной портал Business Insider.

«Давай повременим несколько дней. Речь Путина завтра по-настоящему важна. Не будет никакого смысла покупать Twitter, если мы движемся к третьей мировой войне», — приводит издание сообщение Маска из раскрытой переписки.



Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опровергал сообщения, что Владимир Путин якобы мог объявить 9 мая мобилизацию в России.

Напомним, предприниматель Илон Маск отказался от покупки Twitter, потому что соцсеть не выполнила обязательства — в частности не предоставила данные о количестве спам-ботов среди зарегистрированных пользователей. Сумма сделки оценивалась в 44 миллиарда долларов. Вскоре компания подала иск в Канцлерский суд штата Дэлавер к Маску, чтобы заставить его завершить сделку по покупке.