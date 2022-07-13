NYT: Twitter подает в суд, чтобы заставить Маска завершить сделку по покупке компании

Компания Twitter подала иск в Канцлерский суд штата Дэлавер к предпринимателю Илону Маску, чтобы заставить его завершить сделку по ее покупке. Об этом 13 июля сообщает The New York Times.



О том, что Twitter хочет решить дело через суд, стало известно 9 июля. При отказе от сделки Маск должен выплатить миллиард долларов.

Предприниматель отказался от покупки компании, потому что она не выполнила обязательства — в частности, не предоставила данные о количестве спам-ботов среди зарегистрированных пользователей. Сумма сделки оценивалась в 44 миллиарда долларов.