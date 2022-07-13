    Пробки

    1/10

    usd58.85eur58.76
    "Зельда" над ПетербургомiPhone отнимут на границе?Зачем обыскали "Водоканал"Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    NYT: Twitter подает в суд, чтобы заставить Маска завершить сделку по покупке компании

    677
    обсудить

    Компания Twitter подала иск в Канцлерский суд штата Дэлавер к предпринимателю Илону Маску, чтобы заставить его завершить сделку по ее покупке. Об этом 13 июля сообщает The New York Times.

    О том, что Twitter хочет решить дело через суд, стало известно 9 июля. При отказе от сделки Маск должен выплатить миллиард долларов.

    Предприниматель отказался от покупки компании, потому что она не выполнила обязательства — в частности, не предоставила данные о количестве спам-ботов среди зарегистрированных пользователей. Сумма сделки оценивалась в 44 миллиарда долларов.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close
    close