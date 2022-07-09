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    Twitter хочет через суд заставить Маска купить компанию

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    Twitter намерена подать в суд на предпринимателя Илона Маска, отказавшегося от ее приобретения. Об этом 9 июля сообщил председатель совета директоров компании Брет Тэйлор.

    «Twitter привержен закрытию сделки по цене и условиям, согласованным с господином Маском, и планирует подать иск для выполнения соглашения о слиянии», — заявил он (цитата по ТАСС). Тэйлор уверен, что в предстоящем процессе компания добьется успеха.

    Накануне стало известно, что Илон Маск отказался от покупки Twitter. Адвокат Майк Ринглер пояснил, что компания не выполнила обязательства — в частности, не предоставила некоторые данные, такие как количество спам-ботов среди зарегистрированных пользователей.

    В конце июня совет директоров единогласным решением согласовал сделку. О договоренности Маска и руководства компании по покупке Twitter стало известно 25 апреля. Сумма продажи оценивается в 44 миллиарда долларов.

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