Twitter хочет через суд заставить Маска купить компанию

Twitter намерена подать в суд на предпринимателя Илона Маска, отказавшегося от ее приобретения. Об этом 9 июля сообщил председатель совета директоров компании Брет Тэйлор.



«Twitter привержен закрытию сделки по цене и условиям, согласованным с господином Маском, и планирует подать иск для выполнения соглашения о слиянии», — заявил он (цитата по ТАСС). Тэйлор уверен, что в предстоящем процессе компания добьется успеха.



Накануне стало известно, что Илон Маск отказался от покупки Twitter. Адвокат Майк Ринглер пояснил, что компания не выполнила обязательства — в частности, не предоставила некоторые данные, такие как количество спам-ботов среди зарегистрированных пользователей.

