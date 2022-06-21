Twitter — Маску. Совет директоров поддержал покупку

Единогласным решением совета директоров покупка Twitter Илоном Маском оказалась согласована. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Совет директоров посчитал «благоразумным» соглашение о слиянии компании. Сделка же называется справедливой. Интересам акционеров она также соответствует. Держателям акций посоветовали также выступить за соглашение.
Напомним, что о договоренности Маска и руководства компании по покупке Twitter стало известно 25 апреля. Сумма сделки оценивается в 44 миллиарда долларов. В качестве источников финансирования называется ряд банков. В частности, Morgan Stanley оказался готов выдать кредит на 12,5 млрд долларов, но под залог акций Tesla.
С покупкой возникла заминка: Маск проверяет число фейковых и спам-аккаунтов.