Twitter — Маску. Совет директоров поддержал покупку

Единогласным решением совета директоров покупка Twitter Илоном Маском оказалась согласована. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.



Совет директоров посчитал «благоразумным» соглашение о слиянии компании. Сделка же называется справедливой. Интересам акционеров она также соответствует. Держателям акций посоветовали также выступить за соглашение.