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    Twitter — Маску. Совет директоров поддержал покупку

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    1 комментарий

    Единогласным решением совета директоров покупка Twitter Илоном Маском оказалась согласована. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

    Совет директоров посчитал «благоразумным» соглашение о слиянии компании. Сделка же называется справедливой. Интересам акционеров она также соответствует. Держателям акций посоветовали также выступить за соглашение.

    Напомним, что о договоренности Маска и руководства компании по покупке Twitter стало известно 25 апреля. Сумма сделки оценивается в 44 миллиарда долларов. В качестве источников финансирования называется ряд банков. В частности, Morgan Stanley оказался готов выдать кредит на 12,5 млрд долларов, но под залог акций Tesla.

    С покупкой возникла заминка: Маск проверяет число фейковых и спам-аккаунтов.

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    Комментарии (1)

    Alex000
    "Маск проверяет число фейковых и спам-аккаунтов"
    Читаем между строк: стоимость покупки рассчитывается из числа пользователей.
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