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    «В том числе факторы безопасности». В Кремле рассказали, от чего будет зависеть участие Путина в саммите G20 на Бали

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    Визит президента РФ Владимира Путина на саммит G20 будет зависеть в том числе от факторов безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент интервью опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале 4 сентября.

    «Для того, чтобы принять решение о формате нашего участия, при том что приглашение на высшем уровне имеется, за что мы признательны стране-организатору предстоящего саммита (Индонезии. — Прим. ред.), будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности, конечно», — сказал он.

    Саммит G20 пройдёт 15–16 ноября 2022 года в Индонезии на острове Бали. Ранее глава Индонезии Джоко Видодо рассказал, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют очно принять в нем участие.

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