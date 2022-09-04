«В том числе факторы безопасности». В Кремле рассказали, от чего будет зависеть участие Путина в саммите G20 на Бали

Визит президента РФ Владимира Путина на саммит G20 будет зависеть в том числе от факторов безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент интервью опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале 4 сентября.



«Для того, чтобы принять решение о формате нашего участия, при том что приглашение на высшем уровне имеется, за что мы признательны стране-организатору предстоящего саммита (Индонезии. — Прим. ред.), будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности, конечно», — сказал он.

