Президент Индонезии заявил о намерении Путина приехать на саммит G20

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют очно принять участие в саммите G20, который пройдет в ноябре на Бали. Об этом рассказал глава Индонезии Джоко Видодо в интервью Bloomberg, опубликованном 19 августа.

«Си Цзиньпин приедет. Президент Путин также сообщил мне, что он приедет», — сказал Видодо.



В МИД КНР не ответили на запрос Bloomberg о поездке Си Цзиньпина. В Кремле отказались от комментариев. Однако, как пишет агентство, российский чиновник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что Владимир Путин планирует присутствовать на саммите G20 лично.

