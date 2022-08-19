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    Президент Индонезии заявил о намерении Путина приехать на саммит G20

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    Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют очно принять участие в саммите G20, который пройдет в ноябре на Бали. Об этом рассказал глава Индонезии Джоко Видодо в интервью Bloomberg, опубликованном 19 августа.

    «Си Цзиньпин приедет. Президент Путин также сообщил мне, что он приедет», — сказал Видодо.

    В МИД КНР не ответили на запрос Bloomberg о поездке Си Цзиньпина. В Кремле отказались от комментариев. Однако, как пишет агентство, российский чиновник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что Владимир Путин планирует присутствовать на саммите G20 лично.

    Саммит G20 пройдёт 15–16 ноября 2022 года в Индонезии на острове Бали.

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