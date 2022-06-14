    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 14

    1 м/с, ю-з

    757мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd57.78eur60.97
    Брат ли ты, мариуполец?Вечера у ПригожинаЧто происходит на УкраинеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Председатель G20 прилетит в Москву перед саммитом

    2352
    1 комментарий

    Президент Индонезии Джоко Видодо посетит с визитом Москву 30 июня. Об этом 14 июня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Кремле.

    «Крайне важный визит, к нему готовимся: это визит в Москву президента Индонезии Видодо 30 июня», — сообщил он.

    По данным агентства, визит важный, потому что «Индонезия — наш очень крупный партнер, с которым поддерживаются весьма интенсивные политические и экономические связи, но кроме того в этом году Индонезия председательствует в «двадцатке» и будет проводить у себя на Бали саммит G20».

    Президент РФ Владимир Путин приглашен на саммит «двадцатки» на Бали, однако решение об участии — лично или по видео-конференц-связи — еще не принято.

    Саммит G20 пройдёт 15–16 ноября 2022 года в Индонезии на острове Бали.

    В апреле стало известно, что Индонезия заявила, что прислала приглашение президенту России на саммит G20.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    07A
    Не может мировое сообщество ничего решить без Путина!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close