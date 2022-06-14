Председатель G20 прилетит в Москву перед саммитом

Президент Индонезии Джоко Видодо посетит с визитом Москву 30 июня. Об этом 14 июня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Кремле.
«Крайне важный визит, к нему готовимся: это визит в Москву президента Индонезии Видодо 30 июня», — сообщил он.
По данным агентства, визит важный, потому что «Индонезия — наш очень крупный партнер, с которым поддерживаются весьма интенсивные политические и экономические связи, но кроме того в этом году Индонезия председательствует в «двадцатке» и будет проводить у себя на Бали саммит G20».
Президент РФ Владимир Путин приглашен на саммит «двадцатки» на Бали, однако решение об участии — лично или по видео-конференц-связи — еще не принято.
Саммит G20 пройдёт 15–16 ноября 2022 года в Индонезии на острове Бали.
В апреле стало известно, что Индонезия заявила, что прислала приглашение президенту России на саммит G20.