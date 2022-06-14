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    Минфин: Профицит бюджета РФ достиг почти 1,5 трлн рублей

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    7 комментариев

    Профицит бюджета России за январь — май 2022 года составил более 1,49 триллиона рублей. Об этом во вторник, 14 июня, сообщается на официальном сайте Минфина.

    Как следует из отчета министерства, в январе — мае в бюджет поступило 12,043 триллиона рублей, или 48,1% к общему объему доходов федерального бюджета на 2022 год. Расходы достигли 10,548 триллиона рублей — 44,5% от запланированного в бюджете.

    Максимальные доходы принесли федеральная налоговая (8,348 триллиона рублей) и таможенная службы (3,100 триллиона рублей). На остальные федеральные органы пришлось 595 миллиардов рублей.

    По мнению экспертов, профицит бюджета в первую очередь связан с рекордным увеличением его нефтегазовых доходов на фоне роста стоимостного объема нефтегазового экспорта, а также с отменой бюджетного правила.

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    Комментарии (7)

    kоt-obormot
    А ценник на пальмовое жорево - все растет...
    Дежурный по объединению
    Можно в гособлигации США вложить.
    07A
    Куда деньги девать? Лехе что ли курочку купить и на строгач отправить?
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