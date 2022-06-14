Минфин: Профицит бюджета РФ достиг почти 1,5 трлн рублей

Профицит бюджета России за январь — май 2022 года составил более 1,49 триллиона рублей. Об этом во вторник, 14 июня, сообщается на официальном сайте Минфина.



Как следует из отчета министерства, в январе — мае в бюджет поступило 12,043 триллиона рублей, или 48,1% к общему объему доходов федерального бюджета на 2022 год. Расходы достигли 10,548 триллиона рублей — 44,5% от запланированного в бюджете.

