    Пробки

    2/10

    usd56.56eur57.15
    H&M уходитУлететь в ЕвропуБунт в "Грузовичкоф"Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Европа стала «горячей точкой». Из-за жары стоят поезда, плавятся полосы аэродромов, выгорает урожай

    3071
    7 комментариев

    Западная Европа стала «горячей точкой» из-за аномальной жары. Температурные рекорды фиксируют от Лиссабона до Парижа и Лондона.

    Как сообщает France24, в Британии отмечен самый жаркий день за всю историю наблюдений, во Франции тоже близки к рекорду — выше 40 градусов в начале недели. Португалия и Испания сообщают об «исключительных температурах». На севере Португалии 47 градусов — рекорд для июля, а в столице страны, Лиссабоне, — плюс 41.

    Аномальная погода уже привела к сбоям в работе железнодорожной линии между Мадридом и Галисией — составы встали из-за пожара недалеко от путей. В Великобритании приостановили работу две базы ВВС из-за размягчения взлетно-посадочной полосы.

    Еврокомиссия опасается засухи почти на половине своей территории этим летом. Это может привести к значительному снижению урожая.

    Беспощадная жара грозит снижением урожаев летом этого года во Франции, Румынии, Испании, Португалии, Италии, Германии, Польше, Венгрии, Словении и Хорватии, говорится в опубликованном докладе Еврокомиссии.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 7

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close
    close