Европа стала «горячей точкой». Из-за жары стоят поезда, плавятся полосы аэродромов, выгорает урожай

Как сообщает France24 , в Британии отмечен самый жаркий день за всю историю наблюдений, во Франции тоже близки к рекорду — выше 40 градусов в начале недели. Португалия и Испания сообщают об «исключительных температурах». На севере Португалии 47 градусов — рекорд для июля, а в столице страны, Лиссабоне, — плюс 41.

Западная Европа стала «горячей точкой» из-за аномальной жары. Температурные рекорды фиксируют от Лиссабона до Парижа и Лондона.

Аномальная погода уже привела к сбоям в работе железнодорожной линии между Мадридом и Галисией — составы встали из-за пожара недалеко от путей. В Великобритании приостановили работу две базы ВВС из-за размягчения взлетно-посадочной полосы.

Еврокомиссия опасается засухи почти на половине своей территории этим летом. Это может привести к значительному снижению урожая.



Беспощадная жара грозит снижением урожаев летом этого года во Франции, Румынии, Испании, Португалии, Италии, Германии, Польше, Венгрии, Словении и Хорватии, говорится в опубликованном докладе Еврокомиссии.

