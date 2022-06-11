Ужасы нашего городка. О чем писала «Фонтанка» на этой неделе

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В понедельник, 6 июня, «Фонтанка» рассказывала, кто теперь будет защищать детей города от педофилов. В «детском» отделе уголовного розыска сменилось руководство. В мае всего за неделю на счету отдела — сразу шесть подозреваемых в педофилии. Что поменялось и как теперь будет работать, читайте здесь.



Как и на что именно будут в этом году расти тарифы ЖКХ, подробно разбирается в этой статье. Спойлер — ничего хорошего вы там не прочитаете, одно сплошное расстройство. Но к чему готовить семейный бюджет, становится понятно.



Корреспондент «Фонтанки» Алина Ампелонская две недели дотошно разбиралась в огромном массиве судебных исков россиян в Европейский суд по правам человека. Тот самый, который теперь России не указ. В итоге в понедельник вышел большой текст с инфографикой о том, кто, как и на что именно жаловался в ЕСПЧ и какую компенсацию им присудили. От некоторых рассказов волосы становятся дыбом. Читать здесь.



Во вторник «Фонтанка» изучала подробности ДТП, в котором «Смарт» с девушкой за рулем пал в неравной схватке с «Лексусом» с номерами ААА. Что будет, если вас на дороге внезапно подобьет прокурор, читайте тут. Но, наверное, вы и сами уже догадались.

Еще более жуткая история — петербурженки с неудачно сделанной пластической операцией. Она стала жертвой подпольного хирурга, получившего 120 тысяч, но так и не пожелавшего нести ответственность за свои ошибки. В статье «Фонтанки» корреспондент Ирина Багликова рассказывает, как подстраховаться от подобных историй.



Главный скандал в мире спорта на этой неделе разбирает корреспондент спортивного отдела Артем Кузьмин. Американцы где-то раскопали, что дочка Этери Тутберидзе теперь будет выступать за США. И вроде бы сама заслуженная тренер это подтвердила. А потом опровергла. Но, разумеется, все оказалось не так просто. Хотя вообще-то Тутберидзе на прямые вопросы не говорит ни «да», ни «нет».

Драматические события на рынке красоты подробно изучила корреспондент отдела «Бизнес» Евгения Горбунова. Пока она готовила этот текст, на планерке ее все время спрашивали: «Ну что там с ноготками?» Она все выяснила — ничего хорошего, конечно, нет. Маникюрши мечутся между собственными кабинетами и работой в салонах. Все, естественно, будет дорожать. Короче, сами читайте, кому интересно.



Главный по путешествиям на «Фонтанке», Галина Бояркова, провела ревизию мест, где петербуржцам все еще дают шенгенские визы. Если для вас это актуально, очень подробно все можно почитать тут.

Поностальгировать по теплым ламповым временам компьютерных клубов можно вместе с Ильей Казаковым. Он сходил в первое за много лет открытое в Петербурге такое заведение. Там почти все по канонам. Сразу предупреждаем — свободное место, чтобы порубиться в «Кваку», «Контру» и «Анриал Турнамент» за старинными мониторами, придется подождать. Есть ли на крыльце гопники, отжимающие деньги у детей, сколько фрагов могут набить олдфаги на «Де_Дасте» и кому вообще все это надо, читайте тут. Мы все умилились и пустили скупую слезу. Глава отдела «Бизнес» по следам этой статьи раскочегарил у себя на компьютере старинный третий «Хироуз» и теперь рубится по ночам.



Внезапный пассаж с исключением российских вузов из Болонской системы во вторник подробно разбирали экс-ректоры двух петербургских вузов. Если коротко, там все очень сложно, и чего именно надо бояться студентам и выпускникам, пока не очень понятно. Но проблемы будут.

Вот ты медсестра, работала в центре ураганной воронки коронавируса. Заболела и умерла. Но твоим родным никаких обещанных компенсаций не выплатили: медсестра, да не та, рассудили чиновники. И деньги из них пришлось выбивать в трех инстанциях суда и только через приставов. Как так вышло, разбиралась Лена Ваганова.



Цены на машины выросли до небес, запчастей вообще почти не достать. Что делать страховщикам? Правильно — поднимать стоимость ОСАГО. Насколько вырастет в этом году стоимость полиса за вашу машину, узнавала Наталья Вязовкина. Что там с Хармсом на стене дома на Маяковского? Его закрасили. Обещали взамен световую проекцию, но что-то пошло не так. Нет, короче, никакой проекции. Просто закрасили и все. Ну и что теперь? Ксения Клочкова попробовала разобраться, но кажется, хороших новостей для поклонников Хармса в ее статье нет.



Главная семейная драма этой недели — скандал в семействе настоящего японского шеф-повара. Японец в кутузке, жена пишет на него заявление, а ученики и коллеги выворачивают наизнанку белье: все, конечно, не так однозначно. Истязал или нет своих пасынков Мунэтика Бан, читатели могут попробовать решить сами. Информация к размышлению тут.

Самый читаемый текст этой недели на «Фонтанке» — про повестки, который военкоматы сейчас массово рассылают по петербургским компаниям. Согласно новому закону, работодатель теперь обязан вручать их и сверять с комиссариатами списки своих призывников. Тем, кто честно приходит в военкомат, предлагают подписать контракт или написать отказ. У автора статьи есть военный билет — он в мирное время к строевой службе не годен, так что ему все равно. А вот за вами, возможно и придут. Надо ли бояться, решайте сами.



Почему на Новой Голландии остановлены все реставрационные работы, выясняла Алина Ампелонская. Ответ, вроде, бы очевиден, но, как говорится, есть нюанс. Заодно «Фонтанка» решила прикинуть, во сколько обойдется городу и спонсорам празднование дня рождения Петра I. Редакцию цифра не шокировала, но мы же постоянно пишем про миллиарды, и нас вообще трудно удивить. Хотя, простому петербуржцу такое и правда может быть любопытно.

В четверг «Фонтанка» опубликовала дневник молоденькой вожатой в одном из пионерлагерей под Петербургом. Студентка педучилища оказалась морально и физически не готова встретиться с реальностью детского отдыха. Рухнувшие розовые мечты, отчаяние и разочарование. А поскольку текст писала Венера Галеева, бонусом к статье идет любительское видео из вожатской душевой. Мы сами в шоке.

Из серьезного — рассказ молодой беременной беженки из Донбасса о том, как ее встретила петербургская бюрократическая система. Если коротко — называть ее беженкой, на самом деле, нельзя. Она вообще никто. И вообще, приходите через неделю и вас здесь не стояло. Читайте сами, в-общем, там все именно так, как вы подумали.



Главный эксклюзив «Фонтанки» на этой неделе — раскопанный где-то (он нам не говорит, где) руководителем отдела «Власть» Николаем Кудиным список всех инвестсоглашений, которые подпишут гороские чиновники на ПМЭФ в этом году. Неофициально и очень нехотя в Смольном подтверждают — список правильный. Причем, с цифрами стоимости этих проектов. Причем, в двух вариантах — на максималках и на минималках. Если резюмировать, где-то взгрустнулось одному повару-предпринимателю. А одна петербургская школа будет должна уступить «Газпрому» исторические помещения на Петроградке. В-общем, читайте сами.



В пятницу на «Фонтанке» вышла совершенно адовая история — скандал на одной из станций скорой помощи. В ней есть один погибший, бунт и разлученные семьи. Когда срочно ждешь врача, меньше всего хочется знать, что там у них такое творится. Но что есть, то есть. Не хотите, не читайте.

Судебный процесс недели — суд над предпринимательницей Ольгой Захаровой, которая претендует на звание фигуранта самого долгого в истории Петербурга уголовного дела. Оно тянется уже 15 лет. В тюрьму так и не посадили, но жизнь испортили основательно. Еще и повесили на нее долг в 100 миллионов. Как так вышло, читайте на «Фонтанке».



Ну и напоследок в пятницу мы рассказали о том, как чиновники в авральном порядке ликвидируют недоделки в недавно открытых станциях метро. Самих этих станций — с гулькин нос, а недоделок в них — 1200. Сейчас в Смольном ломают голову, как лучше все исправлять. Интересно, что там отваливается на «Беговой» и что течет на «Международной»? Нам тоже.

