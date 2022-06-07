«Тревоги не испытываю». Экс-ректоры о том, как отказ от болонской системы ударит по российским студентам

Выход российских университетов из Болонского процесса взбудоражил общественность. Пока студенты переживают, не станут ли за границей их дипломы подставкой для чая, Министерство образования старается убедить их, что новый друг ничуть не хуже старого, а новая система станет куда лучше болонской.



Фото: Анатолий Жданов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Будет ли переход на свою скрепную образовательную систему постепенным или чиновники решат рубить сплеча — об этом редакции «Фонтанки» рассказали экс-руководители петербургских университетов.



24 мая в Министерстве образования заявили об отказе от Болонской системы обучения в университетах и назвали ее «прожитым этапом». Успокаивая абитуриентов, студентов и их родителей, ведомства вторую неделю обещают сохранить бакалавриат и магистратуру, не вернуться в прошлое советского образования и усовершенствовать будущее российского. Пока министры рисовали картину уникальной образовательной системы, которая будет отвечать национальным интересам и не станет менее привлекательной для иностранцев, выяснилось, что добровольный отказ от Болонской системы был не таким уж добровольным. Оказалось, что еще 11 апреля Болонская группа сама прекратила представительство России и Беларуси во всех структурах Болонского процесса и исключила из него все университеты.



На Болонскую систему были большие надежды как на путь к интеграции в мировую систему образования. Отказ от нее или, вернее сказать, изгнание, может создать целый ряд проблем, в том числе и с программами двойных дипломов и поступлением в магистратуру за рубеж.



Добиться ответов о будущем от действующих руководителей городских вузов «Фонтанке» оперативно не удалось — сразу десять ректоров либо отказывались говорить об этом, ссылаясь на занятость, либо предлагали обратиться за разъяснениями в пресс-службу. Так что редакция задала вопросы двум экс-руководителям петербургских университетов и узнала, что сейчас приобрела и чего лишилась российская система образования.



Оказалось, что в России Болонская система и не была реализована до конца, поделился бывший ректор СПбКИТа Александр Евменов. Она подразумевает, что последний год магистратуры студенты учатся в зарубежном университете, а в России всегда были с этим сложности. На вопрос о том, радикально ли повлияет на наше образование выход из системы, которая и так не была до конца внедрена, нет однозначного ответа, считает Александр Евменов. При этом сейчас очень важно понимать, сколько российских студентов находятся за рубежом и получают образование там: «Если там тысячи студентов, они уехали в зарубежный университет, что с ними сейчас? Я не знаю», — беспокоится он.



Сергей Богданов, бывший руководитель педагогического университета имени Герцена, настроен оптимистично и считает, что совершенствование системы образования должно происходить постоянно. Даже при переходе на столь любимое студентами двухуровневое обучение в 90-е годы были свои вопросы и проблемы, поэтому и новых преобразований не стоит боятся.



«Быстрой кампании, которая все резко изменит, нужно избежать, но создать условия, при которых по ряду программ внесут определенные изменения вполне возможно и не думаю, что это будет большой проблемой», — считает он.



Никто не заинтересован в том, чтобы рубить с плеча, убежден экс-ректор: значительное количество студентов, абитуриентов и родителей за то, чтобы сохранить многоуровневую систему образования. Отказ от Болонской системы позволит решить давно существующий вопрос о сроке образования, считает Сергей Богданов: «Содержательный фактор — самое главное. Необходимо посмотреть, например, этого инженера по этой образовательной программе нужно учить шесть лет или семь? Или четыре года бакалавриата будет достаточно? Это (уход от Болонской системы — ред.) дополнительная возможность осмыслить все то, что делалось механически, и очередной вызов, который нужно использовать не как отступление назад, а как шаг вперед».



Проблем с поступлением в магистратуру в зарубежные университеты тоже возникнуть не должно, уверен он. Еще до Болонской системы некоторым выпускникам российского пятилетнего специалитета удавалось через суд приравнять свое образование к зарубежному магистерскому уровню, поделился Сергей Богданов. Кроме того, Россия — пятая страна в мире по количеству принятых в университеты иностранных студентов. Особенно популярны среди иностранцев, к примеру, медицинские программы, где большинство учатся по правилам, существующим применительно к их конкретному направлению, а не в строгих рамках Болонской системы.



«Это говорит о том, что система российского образования признана за рубежом и приближается к лидерским позициям, а это нужно сохранить», — отметил экс-ректор.



Если проблемы с признанием двойных дипломов и поступлением за рубеж и возникнут, то причина будет в сложной геополитической ситуации, а не в отказе от Болонской системы, убежден он.

«Всякие противоречия заканчиваются, после чего наука и образование являются теми драйверами, которые обеспечивают создание гармоничного мира для всех. У нас сильная позиция (в мире в сфере высшего образования — ред.), в Министерстве образования и Академии наук сидят взвешенные люди, которые примут взвешенные решения. Я тревоги абсолютно не испытываю», — резюмировал Сергей Богданов.



Милена Солдатенко, для «Фонтанки.ру»

