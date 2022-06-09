Дорогому юбиляру. Сколько Петербург потратит на празднование 350-летия Петра I

Юбилей императора, прорубившего «окно в Европу», в Северной столице обойдется более чем в 400 млн рублей, подсчитала «Фонтанка». Около половины — средства городского бюджета.



Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербург поздравит с днем рождения своего основателя с имперским размахом. Торжества, подготовка к которым велась три года, не ограничатся датой 9 июня, но растянутся на неделю, а отдельные выставки петровского юбилея будут радовать горожан и гостей Северной столицы месяцами. «Фонтанка» оценила бюджет празднований.



План мероприятий к 350-летию Петра I утвердили еще в 2019 году. В числе исполнителей — федеральные органы власти и учреждения культуры, а также правительство Петербурга.

Реставрация: не менее 167 млн рублей



К подготовительному этапу можно отнести реставрацию петровского наследия. Так, «Русский музей», согласно сайту госзакупок, потратил примерно 125 млн рублей на сохранение «Домика Петра I» на Петровской набережной, а также ремонт кровель и сохранение зеленых насаждений.

Эрмитаж выделил около 2 млн рублей на изготовление коробок для хранения коллекции одежды Петра I. Еще одна значительная трата — реставрация Медного всадника, на которую власти Петербурга выделили 40 млн рублей.



Украшение города: 37,5 млн рублей

Центр рекламы и праздничного оформления Петербурга провел три конкурса на украшение города к петровскому юбилею. В общей сложности на эти цели потратили 37,5 млн рублей. На мостах и улицах появились царские штандарты, также в городе установили стенды и панно с императорскими эмблемами и изображениями самого Петра I. Украшения появились на фасаде Гостиного двора, Пироговской набережной, Конюшенного ведомства и здании Биржи.

Культурные мероприятия: не менее 94 млн рублей



Главным распорядителем мероприятий, посвященных дню рождения Петра I, выступает комитет по культуре. Согласно сайту ведомства, в 2022 году он выделил субсидии на празднование императорского юбилея на сумму 91 млн рублей. Самые масштабные траты — организация опен-эйра «Ода Петру Великому» у стен Михайловского замка, которая обойдется городу в 35 млн рублей. Театрально-концертная программа «Петровский бал в летнюю ночь» на площади Островского будет стоить еще 17 млн рублей, а гала-концерт звёзд оперы и балета «Белые ночи», также приуроченный к 350-летию основателя Петербурга, — 15 млн рублей.



Отдельно выделяет деньги на петровские торжества Государственный музей истории Санкт-Петербурга. На проведение цикла культурно-массовых мероприятий «Вехи истории. Эпоха Петра I» выделено 3,1 млн рублей. Непосредственно в день рождения императора в Петропавловской крепости пройдет фестиваль исторической реконструкции «Град Петров» с петровским маскарадом, музыкой и танцами.

Фестиваль «Окно в Европу» на день рождения Петра I готовит «Газпром». В пресс-службе компании «Фонтанке» не назвали сумму расходов на мероприятие. Но можно предположить, что траты будут на уровне городских. На набережной Лейтенанта Шмидта появится судостроительная верфь и воинский городок, а 54-пушечный линейный корабль 4 ранга «Полтава» покажет шоу. Посетителей также ждет реконструкция абордажного боя, петровских ассамблей и лекторий.



Выставки: не менее 112,6 млн рублей

Минкульт выделил на выставочные проекты, посвященные празднованию 350-летия Петра I, более 52 млн рублей. «Уже в этом году мы увидим 32 выставки больших и малых музеев по всей стране», — заявила заместитель министра культуры Алла Манилова.

В Петербурге флагманом можно считать выставку «30 картин из жизни Петра Великого. 2022» на Марсовом поле, воссоздающую проект 1872 года, когда в Петербурге по указу Александра II отмечали 200-летие Петра I. Точный бюджет подсчитать сложно, поскольку организаторами выступают ПАО «Газпром», ГМЗ «Петергоф», Государственный Русский музей и Санкт-Петербургская Академия художеств имени Ильи Репина. Тематических закупок у государственных музеев найти не удалось, в пресс-службе «Газпрома» не стали раскрывать информацию.



Судя по сайту госзакупок, выставка «Петровская Кунсткамера, или Башня знаний», которая откроется 9 июня, обойдется заказчику в общей сложности в 74 млн рублей.

Музей истории Санкт-Петербурге объявил конкурсы на выставки к 350-летию Петра Великого на 36 млн рублей. Только «История Петербурга. Век XVIII-й» в Комендантском доме Петропавловской крепости обойдется в более чем 30 млн рублей. Русский музей потратит на выставку «И мореплаватель, и плотник. Петр Великий в русской художественной культуре XVIII–XIX веков» в Михайловском замке в общей сложности 2,6 млн рублей.

По инициативе «Газпрома» возле Лахта Центра установили памятник Петру I, спасающему утопающих. После торжественного открытия его передадут в собственность Петербурга. Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

