    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 0

    3 м/с, с-з

    765мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd69.42eur72.78
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Минкульт выделил на день рождения императора 52 миллиона, а комитет по туризму запускает «Петровское кольцо»

    2027
    4 комментария

    Более 52 миллионов рублей выделил Минкульт на выставочные проекты, посвященные празднованию 350-летия Петра I. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе министерства.

    «Министерство культуры выделило свыше 52 миллионов рублей, благодаря которым около 50 музеев, входящих в петровскую ассамблею, примут участие в выставочных проектах и подготовят свои экспозиции. Уже в этом году мы увидим 32 выставки больших и малых музеев по всей стране», — сообщила Манилова.

    Некоторые «юбилейные» проекты уже готовы: в ГМЗ «Петергоф» подготовили интерактивную выставку, на которой представили цифровые копии музейных предметов из собрания Петергофа и текстовые материалы из мемуаров и воспоминаний очевидцев, исторические сюжеты и научные факты об ассамблейной культуре. Институт истории Российской академии наук представил проект «Digital Петр», который помогает с помощью современных технологий разобрать рукописное наследие Петра I.

    Комитет по туризму тоже подключился к юбилейным торжествам. Ведомство разрабатывает межрегиональный проект «Петровские города», включающий в себя одноименный специализированный культурно-познавательный туристический маршрут «Петровское кольцо», предусматривающий включение регионов Северо-Запада, а также социальный проект «Петербургский калейдоскоп», предполагающий проведение бесплатных тематических пешеходных экскурсий.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что в Петербурге на Марсовом поле строят домики в русском стиле. Так воссоздают облик Марсова поля 1872 года, когда в Петербурге по указу Александра II отмечали 200-летие Петра I.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    Леонтий
    Гоша Романов наследник престола.Он сам за себя платит.А за Петра Великого должен бюджет РФ платить и много не заплатит.Это же не Всемирная Универсиада инвалидов в Крыжополе.
    rs9313446
    князь Гоша Мухоcpанcкий по моему на свою свадьбу больше потратил
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close