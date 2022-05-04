Минкульт выделил на день рождения императора 52 миллиона, а комитет по туризму запускает «Петровское кольцо»

Более 52 миллионов рублей выделил Минкульт на выставочные проекты, посвященные празднованию 350-летия Петра I. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе министерства.



«Министерство культуры выделило свыше 52 миллионов рублей, благодаря которым около 50 музеев, входящих в петровскую ассамблею, примут участие в выставочных проектах и подготовят свои экспозиции. Уже в этом году мы увидим 32 выставки больших и малых музеев по всей стране», — сообщила Манилова.



Некоторые «юбилейные» проекты уже готовы: в ГМЗ «Петергоф» подготовили интерактивную выставку, на которой представили цифровые копии музейных предметов из собрания Петергофа и текстовые материалы из мемуаров и воспоминаний очевидцев, исторические сюжеты и научные факты об ассамблейной культуре. Институт истории Российской академии наук представил проект «Digital Петр», который помогает с помощью современных технологий разобрать рукописное наследие Петра I.

