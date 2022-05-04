Минкульт выделил на день рождения императора 52 миллиона, а комитет по туризму запускает «Петровское кольцо»

Более 52 миллионов рублей выделил Минкульт на выставочные проекты, посвященные празднованию 350-летия Петра I. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе министерства.
«Министерство культуры выделило свыше 52 миллионов рублей, благодаря которым около 50 музеев, входящих в петровскую ассамблею, примут участие в выставочных проектах и подготовят свои экспозиции. Уже в этом году мы увидим 32 выставки больших и малых музеев по всей стране», — сообщила Манилова.
Некоторые «юбилейные» проекты уже готовы: в ГМЗ «Петергоф» подготовили интерактивную выставку, на которой представили цифровые копии музейных предметов из собрания Петергофа и текстовые материалы из мемуаров и воспоминаний очевидцев, исторические сюжеты и научные факты об ассамблейной культуре. Институт истории Российской академии наук представил проект «Digital Петр», который помогает с помощью современных технологий разобрать рукописное наследие Петра I.
Комитет по туризму тоже подключился к юбилейным торжествам. Ведомство разрабатывает межрегиональный проект «Петровские города», включающий в себя одноименный специализированный культурно-познавательный туристический маршрут «Петровское кольцо», предусматривающий включение регионов Северо-Запада, а также социальный проект «Петербургский калейдоскоп», предполагающий проведение бесплатных тематических пешеходных экскурсий.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что в Петербурге на Марсовом поле строят домики в русском стиле. Так воссоздают облик Марсова поля 1872 года, когда в Петербурге по указу Александра II отмечали 200-летие Петра I.