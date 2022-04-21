На Марсовом поле строят домики в русском стиле. Это — ко дню рождения Петра I

На Марсовом поле 21 апреля корреспондент «Фонтанки» заметил строительство павильонов «в русском стиле». По периметру пространства установлен забор с надписями «К 350-летию со дня рождения Петра I», за которым можно увидеть одноэтажные домики с треугольными крышами.

В ГМЗ «Петергоф», который является одним из организаторов проекта, предупредили, что так начали воссоздавать облик Марсова поля 1872 года, когда в Петербурге по указу Александра II отмечали 200-летие Петра I.

Одним из центральных событий программы празднования императорского юбилея 150 лет назад была выставка картин на Марсовом поле. Ее копию и возводят сейчас на площади, но уже к 350-летию основателя города.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«На тридцати огромных полотнах были изображены основные деяния царя-преобразователя в хронологическом порядке. Картины установили в павильонах, стилизованных под крестьянские избы, и сопроводили пояснительными надписями. Выставка прошла с невероятным успехом. Сто пятьдесят лет спустя, в год 350-летней годовщины со дня рождения первого русского императора, решено было ее реконструировать», — рассказали в пресс-службе ГМЗ «Петергоф».

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Не все полотна будут материальными. Четырнадцать картин с оригинальной выставки 1872 года из собрания Русского музея будут представлены в виде электронных копий. А еще шестнадцать утраченных полотен восстановили студенты, выпускники и преподаватели Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина. Результаты их работы, а также исторические полотна можно увидеть на официальном сайте проекта.

Музейщики провели исследования и выяснили в подробностях, как выглядело Марсово поле в дни старинного праздника. Для петербуржцев приготовят VR-аттракцион: с помощью компьютерных технологий посетители увидят Марсово поле в дни юбилейных торжеств 150 лет назад. Также будут демонстрироваться видеоролики, поясняющие, о каких исторических событиях рассказывают живописные картины.

Выставка будет работать круглосуточно с 9 июня по 9 августа 2022 года. Вход на нее будет свободным.

