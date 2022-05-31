    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 12

    3 м/с, южн

    764мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd61.61eur62.74
    Прогноз погоды на летоПочему я ношу маскуГде атакуют клещиДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Возле Михайловского замка пройдет open air с оркестром Филармонии и мультимедиа-шоу

    1071
    обсудить

    У стен Михайловского замка со стороны Летнего сада 11 июня пройдет концерт классической музыки. Заслуженный коллектив России — Академический симфонический оркестр Филармонии «проведет» публику музыкальными маршрутами Модеста Мусоргского, Андрея Петрова, Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского, Гаэтано Доницетти и Рейнгольда Глиэра.

    Фото: Николай Круссер, фото предоставлено организаторами
    ПоделитьсяПоделиться

    Вечер под открытым небом под названием «Ода Петру Великому» будет сопровождаться рассказом как о самой исполняемой музыке, так и о биографии императора-реформатора. Ведущий концерта, народный артист России Николай Буров, напомнит основные вехи отечественной истории того времени и расскажет об отдельных ярких сюжетах и историях. А ведь вспомнить есть что: при Петре появился не только сам Петербург, но и было заведено новое летоисчисление, появился первый музей, страна активно заимствовала самые передовые технологии и обычаи, врываясь в европейское культурное поле.

    За дирижерский пульт встанет Артем Абашев, вокальные партии исполнят солистка Мариинского театра Екатерина Сергеева и Алексей Тихомиров, оба — неоднократные участники проекта «Классика на Дворцовой».

    Музыка получит мультимедийное сопровождение, которое готовит команда Dance Open и автор оригинального сценария — Ольга Радвилович.

    Послушать представление можно будет придя к 21:00 на набережную Мойки со стороны Летнего сада или в прямой трансляции «ВКонтакте». 12+.

    Фото: Николай Круссер, фото предоставлено организаторами

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close