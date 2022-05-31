Возле Михайловского замка пройдет open air с оркестром Филармонии и мультимедиа-шоу

У стен Михайловского замка со стороны Летнего сада 11 июня пройдет концерт классической музыки. Заслуженный коллектив России — Академический симфонический оркестр Филармонии «проведет» публику музыкальными маршрутами Модеста Мусоргского, Андрея Петрова, Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского, Гаэтано Доницетти и Рейнгольда Глиэра.
Вечер под открытым небом под названием «Ода Петру Великому» будет сопровождаться рассказом как о самой исполняемой музыке, так и о биографии императора-реформатора. Ведущий концерта, народный артист России Николай Буров, напомнит основные вехи отечественной истории того времени и расскажет об отдельных ярких сюжетах и историях. А ведь вспомнить есть что: при Петре появился не только сам Петербург, но и было заведено новое летоисчисление, появился первый музей, страна активно заимствовала самые передовые технологии и обычаи, врываясь в европейское культурное поле.
За дирижерский пульт встанет Артем Абашев, вокальные партии исполнят солистка Мариинского театра Екатерина Сергеева и Алексей Тихомиров, оба — неоднократные участники проекта «Классика на Дворцовой».
Музыка получит мультимедийное сопровождение, которое готовит команда Dance Open и автор оригинального сценария — Ольга Радвилович.
Послушать представление можно будет придя к 21:00 на набережную Мойки со стороны Летнего сада или в прямой трансляции «ВКонтакте». 12+.