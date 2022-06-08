Как Петербург отметит 350-летие Петра Первого

Где и когда смотреть балы, цветочные и огненные шоу, какие концерты и выставки проведут в театрах и музеях, а также на улице. Почасовой гид.



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Главное 9 июня, 10:30. Петропавловский собор Торжества начнутся в Великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора, где пройдет церемония возложения цветов к могиле Петра I. 9 июня — 9 августа. Марсово поле

Исторический выставочный проект «30 картин из жизни Петра Великого. 2022»

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На Марсовом поле откроется масштабный художественно-исторический проект, который представляет собой реконструкцию экспозиции, которая прошла в Петербурге 150 лет назад. В центре проекта — тридцать масштабных полотен, на которых изображены основные деяния Петра I в хронологическом порядке. Четырнадцать оригинальных картин 1872 года сохранились в фондах Государственного Русского музея, еще шестнадцать утраченных полотен восстановили студенты, выпускники и преподаватели Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина.



Для петербуржцев приготовят VR-аттракцион: с помощью компьютерных технологий посетители увидят Марсово поле в дни юбилейных торжеств 150 лет назад. Также будут демонстрироваться видеоролики, поясняющие, о каких исторических событиях рассказывают живописные картины.

Выставка будет работать круглосуточно, вход свободный. 0+

9–11 июня. Площадь Островского Фестиваль цветов 9 июня в 15:00 перед Александринским театром откроется Бал цветов. Посетителей ждет оперный концерт и флористические шоу. 10 и 11 июня здесь будет работать выставка цветочных арт-объектов. Для этого у РНБ выстроятся пять украшенных ретроавтомобилей и цветочные платформы в тематике эпохи Петра I. Часть платформ будет посвящена символам Петербурга. На них воссоздадут Петергоф, Петропавловскую крепость, Адмиралтейство и Летний сад. В программе фестиваля также будут мастер-классы, демонстрации букетов и цветочных композиций.



Работы для фестиваля подготовили флористы из Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Кемерово, Новосибирска, Омска, Казани и Ростова-на-Дону, а также из Азербайджана, Армении, Республики Беларусь и Туркменистана. 0+



Фото: Предоставлено организаторами/Архив Фото: Предоставлено организаторами/Архив Фото: Предоставлено организаторами/Архив Фото: Предоставлено организаторами/Архив Фото: Предоставлено организаторами/Архив Поделиться Поделиться





9 июня, 18:00. Парк «Озеро Долгое»

Семейный фестиваль «ПетрФест»

В праздничном концерте примут участие шоу барабанщиц, хореографические и вокальные коллективы, оркестр и этническая группа Etnozapil. Пройдут мастер-классы по рисованию и вырезанию из дерева, будут работать бесплатные аттракционы. Фестиваль завершится огненным шоу. 0+

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9 июня, 20:00. Площадь Островского

«Петровский бал в летнюю ночь»



Бал начнется выстрелом двух мортир и зажжением символического Огня славы. Танцевать будут сто пар из лучших любительских коллективов бальной хореографии Петербурга, к которым смогут присоединиться все желающие. Зрителей пригласят к участию в бальных турах от полонеза времен Петра I до вальса во всех его вариантах.

Музыка прозвучит в исполнении хора и оркестра Академической капеллы, а также Эстрадно-симфонического оркестра им. А. С. Бадхена. На сцену выйдет народная артистка России Лариса Долина, лауреаты международных конкурсов Галина Ясная и Лариса Луста; победитель шоу «Голос», солист СПбГБУК «Петербург-концерт» Петр Захаров, Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга и другие артисты и коллективы Северной столицы. 0+

7–13 июня. Набережная Лейтенанта Шмидта Фестиваль «Окно в Европу» На набережной Лейтенанта Шмидта будет работать интерактивная театрализованная экспозиция под открытым небом. Там появится судостроительная верфь и воинский городок, рядом пришвартуются 54-пушечный линейный корабль 4-го ранга «Полтава», шхуны «Надежда» и «Красотка», бриг «Триумф». Большое театрализованное шоу — абордажная битва — пройдёт 9 июня в 20:00, а также 11 и 12 июня в 14:00 и 18:30. Желающие смогут принять участие в мастер-классах по кузнечному делу и каллиграфии.

В концертном представлении прозвучит музыка эпохи барокко, гостей праздника обучат основам барочных танцев. В лектории расскажут о Петре Великом и его реформах, моде и кухне империи. Подробное расписание всех событий праздника можно найти на официальном сайте. Вход на все мероприятия свободный. 0+

12 июня, 12:00. Летний сад Праздник «Петровский парадиз. Царство Флоры» В полдень праздник откроется концертной программой. Молодежный театр «Образ» покажет спектакль «Бал Петра Великого», лаборатории барочного танца «Амарилис» и «Les images baroques» представят постановку «Любовное путешествие Марса и Венеры в эпоху барокко». После них выступит Петербургский камерный хор, квартет имени Н. А. Римского-Корсакова и ансамбль солистов «Рождество», другие коллективы.

На центральной аллее разместятся шатры, в них будут проходить мастер-классы по кузнечному делу, флористике и изготовлению натуральной косметики. В павильоне «Лакоста» предложат интересные занятия для детей — будут рисовать, делать коллажи и создадут динамическую модель корабля. В 13:00, 15:00 и 17:00 в боскете «Птичий двор» будут начинать лекции «Флора и фауна Летнего сада», а в 12:30, 14:00, 15:30, 17:00 — экскурсии по Красному саду, где гости смогут узнать об огороде времен Петра Великого, истории пряных, лекарственных и овощных культур. Праздник продлится до 18:00, вход свободный. 6+ Концерты и спектакли

9 июня, 19:00. Мариинский театр

«Хованщина»



Фото: Фото Валентина Барановского / предоставлено Мариинским театром Поделиться Поделиться





На исторической сцене Мариинского театра пройдет опера Модеста Мусоргского «Хованщина», рассказывающая о временах восхождения на трон первого российского императора. За дирижерский пульт встанет Валерий Гергиев. Главные партии исполнят Екатерина Семенчук (Марфа), Станислав Трофимов (Досифей), Михаил Петренко (князь Иван Хованский), Сергей Скороходов (князь Андрей Хованский), Евгений Акимов (князь Василий Голицын) и другие. 12+



9 июня в 19:30, 10 и 11 июня в 19:00. Новая сцена Мариинского театра

Балет «Медный всадник»

Фото: Михаил Вильчук © Мариинский театр Поделиться Поделиться





На новой сцене Мариинского театра покажут «Медного всадника» — балет Ростислава Захарова и Юрия Смекалова на музыку Рейнгольда Глиэра. В постановке по мотивам поэмы А. С.Пушкина главные роли исполнят Владимир Шкляров (Евгений), Рената Шакирова (Параша), Роман Беляков (Петр I). Дирижер — Владислав Карклин. 6+

С 9 по 24 июня. Всероссийский фестиваль «И памяти твоей, Великий Пётр…»



Фото: предоставлено пресс-службой театра-фестиваля «Балтийский дом» Поделиться Поделиться





Фестиваль представит петербуржцам спектакли и концерты, объединенные праздничной тематикой.

9 июня в 19:00 — в Театре-фестивале «Балтийский дом» пройдет музыкальная комедия «Табачный капитан» Липецкого государственного академического театра драмы имени Л. Н. Толстого. Сюжет спектакля расскажет о временах, когда для создания русского флота царь отправлял в Голландию на учебу юношей из знатных семей. Эту веселую историю о приключениях знатного недоросля и находчивого холопа поставила режиссер, заслуженная артистка России Елена Оленина. 12+

9 июня в 19:00 в Эрмитажном театре пройдет концерт «Петр I в музыке». В концерте — музыкальном портрете Петровской эпохи прозвучит музыка петровских времен композиторов Гретри, Бибера и Баха, а также сочинения, посвящённые императору и Санкт-Петербургу. Музыку исполнят сводный хор Петербург-концерта, Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством народного артиста России Сергея Стадлера. 6+ 9 июня в 19:00 в Академической капелле состоится концерт «Музыкальное приношение Петру Первому хоровых коллективов России». В концерте принимают участие Хоровая капелла мальчиков и юношей им. А. М. Жуковского (Иваново) и Мужской камерный хор Карельской государственной филармонии (Петрозаводск). 6+ Фестиваль «И памяти твоей, Великий Пётр…» продлится до 24 июня, его полную программу можно посмотреть на сайте.

В музеях

С 10 июня. Кунсткамера (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого) Новая постоянная экспозиция «Петровская Кунсткамера, или Башня знаний» Центром композиции станет ротонда, где воссоздали двухъярусный сектор анатомического театра. Посетители узнают о Кунсткамере XVIII века, о роли Петра I в ее открытии, увидят уникальные артефакты. В галерее второго этажа башни разместятся предметы из коллекций, собранных во время первых академических экспедиций и первых российских кругосветных путешествий. 0+



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





8 июня — 25 августа. Невская куртина Петропавловской крепости

Выставка «Именем Петра» Выставка расскажет о первом российском императоре, основателе Санкт-Петербурга как о символической фигуре и персонаже культурной мифологии. На разнообразном материале посетителям продемонстрируют, как менялось восприятие образа Петра Великого в разные эпохи, от XVIII века до сегодняшнего дня. 6+



С 9 июня по 8 августа. Михайловский (Инженерный) замок

Две выставки, посвященные Петру Великому Экспозиция «И мореплаватель, и плотник. Петр Великий в русской художественной культуре» покажет, как образ Петра и события, связанные с его биографией, воплощались в отечественном изобразительном искусстве на протяжении двух столетий. В экспозицию войдет около 150 произведений XVIII — начала XX века из собрания Русского музея, Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Государственной Третьяковской галереи, Государственного исторического музея и из частных собраний. 6+



Фото: Предоставлено пресс-службой Русского музея Поделиться Поделиться





Выставка «Петр I — коллекционер. Скульптура Летнего сада из собрания Русского музея» представит подлинную декоративно-парковую скульптуру начала XVIII века из Летнего сада, закупленную по указанию Петра I в Венеции и Риме. Произведения итальянских мастеров из каррарского мрамора почти три столетия украшали Летний сад и в целях сохранения были перемещены в 2009 году с открытого воздуха в залы Михайловского замка. 6+



Фото: Пресс-служба Русского музея Поделиться Поделиться





9 июня — 22 сентября. ГМЗ «Петергоф»

Авторские экскурсии

В честь 350-летия со дня рождения Петра I музей-заповедник «Петергоф» открывает авторские экскурсии по петровским музеям: дворец «Монплезир», дворец «Марли», «Банный корпус», Большой Петергофский дворец, дворец Петра I в Стрельне. Во время авторских экскурсий посетители узнают о личности основателя Петергофа, строительстве «летнего парадиза», кулинарных пристрастиях императора, развлечениях в Петергофе. Хранители экспозиций покажут личные вещи Петра I и проведут посетителей «петровским маршрутом». Экскурсии будут проходить для группы в 10 человек каждый четверг в 10:00. Первая пройдет в день рождения Петра I 9 июня. 0+

Кинопоказы

09 июня, 16:00. Центр мультимедиа Русского музея Премьерный показ фильма «Летний дворец Петра I. История реставрации» В Центре мультимедиа Русского музея пройдет премьерный показ фильма, приуроченный к юбилейной дате. Летний дворец Петра I, расположенный на территории Летнего сада, вошел в состав Русского музея в 2004 году. За свою трехвековую историю дворец успел сменить нескольких владельцев, однако архитектурный облик и планировка здания, а также многие детали его внутреннего убранства сохранились до наших дней. Фильм рассказывает об осуществленной в 2015–2017 годах комплексной реставрации дворца, которой предшествовала кропотливая работа историков и искусствоведов. Зрители узнают об истории здания и его владельцах, увидят редкие кадры, на которых запечатлены различные этапы реставрации, услышат рассказы реставраторов и сотрудников Русского музея. 6+



9–15 июня. Кинотеатр «Аврора» Марафон фильмов о Петре I и Санкт-Петербурге

9 июня марафон откроется показом картины Александра Митты «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». В течение недели здесь покажут фильмы «Невероятные приключения итальянцев в России», «Осенний марафон», «Питер FM», «Прогулка», «Матильда», «Петербург, только по любви», а также фильм по литературным сочинениям и рисункам Иосифа Бродского «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на Родину». Подготовила Мария Лащева, «Фонтанка.ру»