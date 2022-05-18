На Марсовом поле выстроили домики к юбилею Петра I. Посмотрите, что внутри

Там, где раньше был петербургский «гайд-парк», сейчас стоят лубочные домики за забором. Скоро ограждение снимут, и петербуржцы смогут гулять по аллее, изучая подвиги Петра I: каждая из трех десятков избушек, установленных в ряд на аллее, обрамляет витрину с картиной, воплощающей сцены из жизни царя. Необычная галерея будет готова к 9 июня и проработает до 9 августа. Причем осматривать ее можно будет круглосуточно и бесплатно.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Нынешняя выставка, как уже объясняла «Фонтанка», — реконструкция исторической: в 1872 году похожей выставкой отмечали 200-летие Петра I.



«200-летие Петра I отмечали очень пышно, торжественно, — был издан целый альбом о том, как это происходило, — рассказывает писатель Ольга Погодина-Кузьмина, автор сценария к фильму, который снимается о выставочном проекте. — Поднимались даже на Медный всадник: есть изображение, где император Александр II всходит на скалу, и рядом с бронзовым Петром проводят молебен. Были торжественные мероприятия по всему городу. Был молебен в Исаакиевском соборе. А для народа, простой публики, здесь, на Марсовом поле, было открыто несколько павильонов, для которых разные петербургские художники нарисовали картины, чтобы рассказать о событиях жизни Петра и истории России наглядным образом. Потому что многие из жителей Петербурга даже не знали, что сделал Петр I, какие были войны: население во многом было безграмотное».



32 картины выделили значимые события — восшествие на престол, объявление императором, сражение при Лесной, битва при Нарве... Но это была не только выставка, а полноценное гулянье, с уличным театром со скоморохами. Длилось оно всего три дня. Куда более пышной была промышленная выставка в Москве, частью наследия которой стал построенный на Красной площади Исторический музей.

«Для Александра II этот юбилей был важным идеологически и политически проектом: он закреплял его преемственность, преемственность государственной власти, свершения, потому что Александр II, царь-реформатор, нуждался в этой опоре — он провел очень много реформ в жизни общества, государства, которые принимали очень по-разному, — продолжает Погодина-Кузьмина. — Как и сейчас, для нас нужна некая опора в лице нашей истории, нашего прошлого».



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Организаторами нынешнего мероприятия являются ПАО «Газпром», ГМЗ «Петергоф», Государственный Русский музей и Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина. Ее студенты, выпускники и преподаватели воссоздавали те из картин исторической выставки, что были за полтора века утрачены. Воссоздавали на основе эскизов, других картин, сведений о нарядах. Но все-таки это взгляд современных авторов.

Арт-директор проекта, руководитель студии «Шоу Консалтинг» Глеб Фильштинский, подчеркивает, что важнейшая часть выставки — виртуальная: не изучив ее, останешься вне контекста и пропустишь множество важных для понимания сюжетов. Поэтому, по-хорошему, на посещение надо закладывать… неделю: специалисты сняли десятки часов видеоматериала и подготовили сотни страниц альбома, который бесплатно можно посмотреть на сайте выставки.



«Мультимедийными средствами мы рассказываем о том, что на этих картинах, какое событие раскрывается, — рассказывает Фильштинский. — При помощи системы QR-кодов любой посетитель выставки может узнать много научных, исторических слоев этого проекта, легенд. В главном павильоне будут цифровые витрины, где будут представлены предметы, которые показывают различные взгляды на личность Петра в разное время — 100 и 200 лет назад, ведь вместе с развитием страны менялось и восприятие Петра. В 1872 году главным событием была не выставка, а большие народные гулянья в честь юбилея Петра. И то, как проходили эти гулянья, мы восстановили в виртуальном пространстве. Около информационных павильонов будут стоять бинокуляры — терминалы виртуальной реальности».



«Нам очень важно показать полноценно под разными углами Петра I», — заявил в ходе визита на «стройплощадку» выставки вице-губернатор Борис Пиотровский. Он также заговорил о «появлении нового открытого пространства, точки притяжения»: «Это место, где люди могут гулять, отдыхать, наслаждаться прогулкой по городу, таким образом отмечая 350-летие Петра, а с другой стороны, это большая скрупулезная научная работа». С тем, что за прошедшие с того празднования 150 лет на Марсовом поле произошли массовые захоронения жертв Революции, противоречий он не видит: «Выставка сделана очень элегантно и деликатно».



Мысль вице-губернатора о новом общественном пространстве развил Глеб Фильштинский.

«Эта выставка и общественное пространство должны немножечко изменить взгляд на Марсово поле, — пояснил он. — Хотя, с другой стороны, для нас всех, кто живет в Петербурге, Марсово поле всегда было местом, куда мы приходили гулять, получали удовольствие, где была весна, красивые девушки. Да, в центре всегда был мемориал, мы к нему относились с уважением, но и сейчас относимся с уважением».

«Мы не можем устроить здесь массовые гулянья — с ярмаркой, театральными аттракционами, канатоходцами и распиванием спиртных напитков, — продолжил он. — Потому что трансформировалось само это пространство. Но часть этого мы можем показать и виртуально поучаствовать. Я думаю, что это будет интересно».