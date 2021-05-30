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«Медного всадника» отреставрируют за 40 миллионов. Особое внимание — к хвосту

Музей городской скульптуры объявил конкурс на реставрацию памятника Петру I

СПб ГБУК «Государственный музей городской скульптуры» объявил конкурс на реставрацию памятника Петру I — «Медного всадника». Начальная цена — почти 40 млн рублей. Заявки принимаются до 22 июня.

Согласно опубликованной в конце недели на сайте госзакупок конкурсной документации, техническое состояние одного из самых узнаваемых символов Петербурга — «рабочее». Проведенное по заказу музея обследование памятника выявило ряд дефектов, которые надо устранить, чтобы обеспечить «Медному всаднику» долгую жизнь.

Во-первых, реставраторы рекомендуют провести ремонт площадки, окружающей постамент. В ней надо отреставрировать швы, восстановить раствор и свинцовые ленты. Те же рекомендации и к самому постаменту — Гром-камню, в котором нашлись несколько исторических и пара десятков уже современных микротрещин.

Сам памятник также не содержит следов каких-то серьёзных дефектов. Найденные трещины в бронзе имеют технологический и температурный характер. Наибольшую тревогу у реставраторов вызывает место соединения хвоста (внутри которого так называемый тяж, уравновешивающий памятник) с гранитом. «Поверхностная коррозия тяжа в хвосте коня с образованием многочисленных отслоившихся фрагментов продуктов коррозии; антикоррозийная защита стали отсутствует», — значится в документации. Так что в рекомендациях к будущей реставрации — выполнить надежную долговечную антикоррозийную защиту открытой поверхности.

Завершить все работы, согласно опубликованному проекту контракта, необходимо будет до 31 октября 2021 года.

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Комментарии (5)

Читатель111
Хорошего хозяйственника на всех нет.. , вызвал бы того, кто бюджет составил из Смольного, затем десяток собственников реставрационного бизнеса, чтобы аргументировали цены, затем пригласить ф.л. - лучших реставраторов, узнать сколько им денег надо... С ними напрямую договориться... Затем тех, кто бюджетные средства не умеет рационально использовать - копать каналы или тушить пожары отправить...
Pilat
Если мне изменяет память, с последней реставрации не прошло и 10 лет.
Именно тогда в добавок ко всему убрали с памятника патину, покрыли все конструкции каким антикоррозийным раствором и сказали, что теперь это на века.
Я один это помню?
Alex000
40 миллионов коню под хвост? :)
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