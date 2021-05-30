«Медного всадника» отреставрируют за 40 миллионов. Особое внимание — к хвосту

Согласно опубликованной в конце недели на сайте госзакупок конкурсной документации, техническое состояние одного из самых узнаваемых символов Петербурга — «рабочее». Проведенное по заказу музея обследование памятника выявило ряд дефектов, которые надо устранить, чтобы обеспечить «Медному всаднику» долгую жизнь.



Во-первых, реставраторы рекомендуют провести ремонт площадки, окружающей постамент. В ней надо отреставрировать швы, восстановить раствор и свинцовые ленты. Те же рекомендации и к самому постаменту — Гром-камню, в котором нашлись несколько исторических и пара десятков уже современных микротрещин.