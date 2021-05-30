«Медного всадника» отреставрируют за 40 миллионов. Особое внимание — к хвосту

Согласно опубликованной в конце недели на сайте госзакупок конкурсной документации, техническое состояние одного из самых узнаваемых символов Петербурга — «рабочее». Проведенное по заказу музея обследование памятника выявило ряд дефектов, которые надо устранить, чтобы обеспечить «Медному всаднику» долгую жизнь.
Во-первых, реставраторы рекомендуют провести ремонт площадки, окружающей постамент. В ней надо отреставрировать швы, восстановить раствор и свинцовые ленты. Те же рекомендации и к самому постаменту — Гром-камню, в котором нашлись несколько исторических и пара десятков уже современных микротрещин.
Сам памятник также не содержит следов каких-то серьёзных дефектов. Найденные трещины в бронзе имеют технологический и температурный характер. Наибольшую тревогу у реставраторов вызывает место соединения хвоста (внутри которого так называемый тяж, уравновешивающий памятник) с гранитом. «Поверхностная коррозия тяжа в хвосте коня с образованием многочисленных отслоившихся фрагментов продуктов коррозии; антикоррозийная защита стали отсутствует», — значится в документации. Так что в рекомендациях к будущей реставрации — выполнить надежную долговечную антикоррозийную защиту открытой поверхности.
Завершить все работы, согласно опубликованному проекту контракта, необходимо будет до 31 октября 2021 года.