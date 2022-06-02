Шхуны, фейерверки и бои: петербуржцев отправят в прошлое Петербурга через «Окно в Европу»

В день рождения Петра I на набережной Лейтенанта Шмидта появится судостроительная верфь и воинский городок, а 54-пушечный линейный корабль 4 ранга «Полтава» покажет настоящее шоу. Парусный аврал — это моментальный подъём парусов, когда корабль буквально за секунды «обрастает» ими. Ради наигранной лёгкости действа моряки тренировались тысячи раз. «Окно в Европу» прорубят не за один день — исторический фестиваль в центре продлится с 7 по 13 июня. Бесплатно. 0+

На время праздника у набережной, кроме «Полтавы», пришвартуются шхуны «Надежда» и «Красотка», бриг «Триумф».

Большое театрализованное шоу — абордажная битва — пройдёт 9 июня в 20:00, а также 11 и 12 июня в 14:00 и 18:30. Реконструкторы воссоздадут эпизод боя при Екатерингофе в 1703 году, известный как «Небываемое бывает». Тогда случился абордаж шведских кораблей «Астрильд» и «Гедан». Одной из групп командовал сам Пётр. Теперь бой под руководством императора проведут реконструкторы. В роли корабля «Астрильд» выступит исторический парусник Фонда поддержки исторических судов, брать на абордаж его будут на гичках — парусно-гребных шлюпках.

Отмечать победу планируют, конечно, на Петровских ассамблеях. Их организуют дважды: 9 июня в честь дня рождения императора и 12 июня в честь Дня России. На празднике будут танцевать под музыку эпохи барокко. Тех, кто в своих силах не уверен, пригласят на мастер-классы исторических танцев. Каждая Ассамблея завершится фейерверком.



При входе на площадку фестиваля установят арт-объект, куда гуляющие могут положить камень — символ того, что Петербург был построен и продолжает расти.



Ну а для любителей интеллектуальных развлечений на фестивале заработает лекторий. Приглашённые гости — Борис Кипнис, Борис Мегорский, Мария Элькина, Наталья Бахарева, Владислав Серов — историки, на чьи выступления не так уж просто попасть, расскажут о Петре Великом и его реформах, моде, кухне и «внутреннем пиаре» в империи.

