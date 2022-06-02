    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 13

    5 м/с, ю-в

    761мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.47eur63.66
    ТЕМА ДНЯ

    Посмотрите, как цветет Петербург

    Полицейские спасали ребенкаБизнес избавляется от гостиницЭлектроники из Китая меньшеДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Шхуны, фейерверки и бои: петербуржцев отправят в прошлое Петербурга через «Окно в Европу»

    381
    обсудить

    В день рождения Петра I на набережной Лейтенанта Шмидта появится судостроительная верфь и воинский городок, а 54-пушечный линейный корабль 4 ранга «Полтава» покажет настоящее шоу. Парусный аврал — это моментальный подъём парусов, когда корабль буквально за секунды «обрастает» ими. Ради наигранной лёгкости действа моряки тренировались тысячи раз. «Окно в Европу» прорубят не за один день — исторический фестиваль в центре продлится с 7 по 13 июня. Бесплатно. 0+

    Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    На время праздника у набережной, кроме «Полтавы», пришвартуются шхуны «Надежда» и «Красотка», бриг «Триумф».

    Большое театрализованное шоу — абордажная битва — пройдёт 9 июня в 20:00, а также 11 и 12 июня в 14:00 и 18:30. Реконструкторы воссоздадут эпизод боя при Екатерингофе в 1703 году, известный как «Небываемое бывает». Тогда случился абордаж шведских кораблей «Астрильд» и «Гедан». Одной из групп командовал сам Пётр. Теперь бой под руководством императора проведут реконструкторы. В роли корабля «Астрильд» выступит исторический парусник Фонда поддержки исторических судов, брать на абордаж его будут на гичках — парусно-гребных шлюпках.

    Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Отмечать победу планируют, конечно, на Петровских ассамблеях. Их организуют дважды: 9 июня в честь дня рождения императора и 12 июня в честь Дня России. На празднике будут танцевать под музыку эпохи барокко. Тех, кто в своих силах не уверен, пригласят на мастер-классы исторических танцев. Каждая Ассамблея завершится фейерверком.

    При входе на площадку фестиваля установят арт-объект, куда гуляющие могут положить камень — символ того, что Петербург был построен и продолжает расти.

    Ну а для любителей интеллектуальных развлечений на фестивале заработает лекторий. Приглашённые гости — Борис Кипнис, Борис Мегорский, Мария Элькина, Наталья Бахарева, Владислав Серов — историки, на чьи выступления не так уж просто попасть, расскажут о Петре Великом и его реформах, моде, кухне и «внутреннем пиаре» в империи.

    Вход на «Окно в Европу» свободный. Подробности можно узнать на сайте.

    Ольга Минеева

    Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру»

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close