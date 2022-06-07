Европа снимает ковидные ограничения. Как сделать шенгенскую визу, чтобы уехать?

Путешественники охотятся за талонами на подачу заявлений, сталкиваются со сбоями при оплате сбора и делятся причинами отказов.



Фото: Глеб Щелкунов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Страны Европы продолжают отменять или ослаблять коронавирусные ограничения, прежде не позволявшие россиянам отправиться в путешествие. Несмотря на то что самолеты из России в государства Шенгена не летают, а сухопутные границы закрыты, путешественники находят возможность выезжать через третьи страны. Но остается открытым вопрос: где и как сделать шенгенскую визу? Спойлер: без хорошей визовой истории и детально спланированной и оплаченной поездки шансы получить «мультик» стремятся к нулю.



Какие страны Европы отменили или ослабили коронавирусные ограничения?



На данный момент въезд для россиян свободный (при наличии шенгенской визы) в Швецию, Норвегию, Данию, Исландию, Бельгию, Литву, Латвию, Чехию, Швейцарию, Словению, Австрию, Венгрию, Италию, Грецию. Также из европейских нешенгенских стран открыты Хорватия, Сербия, Черногория, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Кипр и ряд других (полный список на портале АТОР). Часть стран ослабили ограничения. Например, в Испанию, Францию и Португалию можно попасть с отрицательным ПЦР-тестом.



Какие страны сейчас выдают россиянам шенгенские туристические визы?

Сейчас шенгенские визы под туристические поездки россиянам выдают Финляндия, Италия, Греция, Франция, Испания, Австрия, Венгрия, Швеция, Швейцария, Норвегия и Словения. Но требования, условия и реальные возможности для подачи документов могут отличаться.

К примеру, Финляндия принимает документы у заявителей, у которых есть многократная шенгенская виза с истекшим сроком действия, выданная Финляндией на срок не менее двух лет. Это касается как туристических, так и частных целей поездок. При этом не обязательно, чтобы истекшая двухлетняя виза была последней, главное — чтобы она имелась в принципе.



Другие страны принимают заявления без ограничений, хотя срок визы будет зависеть от предыдущей истории. Италия временно прекращала прием документов из-за проблем с обработкой платежей, но работа уже возобновилась.

Какие документы нужны, чтобы оформить шенгенскую визу?

Пакет документов, как правило, стандартный для шенгенских виз — заполненная анкета, фотографии, загранпаспорт, страховка, выписка с банковского счета и справка с работы, бронь отеля, авиабилетов, также не лишним будет и план поездки.



Довольно жесткие условия у Венгрии. Поездка должна состояться в пределах трех месяцев с даты подачи документов. К заявлению нужно приложить билет на самолет и бронирование проживания, причем документы должны содержать собственный код бронирования.

Но и в других странах подтвержденная оплаченная бронь будет дополнительной гарантией. Если вы намерены попасть в пункт назначения через третью страну, то нужно обзавестись и этими билетами (например, Петербург — Таллин), а в плане поездки указать, на каком основании будет пересекаться граница (санаторное лечение), а еще лучше приложить бронь спа-отеля. Судя по отзывам путешественников, недостаток подтверждающих документов нередко становится причиной отказа.



Какие страны быстрее всего выдают визы?

Подать документы без записи сейчас нельзя ни в одном из визовых центров. При этом ловля талончиков сама по себе превращается в квест: в визовых центрах европейских стран мало свободных окон на ближайшие даты. В Петербурге большинство из них работает два, а то и один день в неделю.

К примеру, Франция в Петербурге принимает документы по вторникам и средам. Правда, 3 июня на сайте консульства появилось объявление о технических проблемах в системе записи на прием. Но заявителей призывают продолжать попытки.



По словам путешественников, свободные слоты на подачу разлетаются как горячие пирожки. Их нужно караулить. К примеру, для записи в визовый центр Италии используют телеграм-бота. Но и через него время ожидания подачи составит не менее двух недель. Запись на следующий месяц тоже открывается не сразу: например, визовый центр Испании обещает начать запись на июль с 10 июня.



При самостоятельной подаче на оформление самой визы следует закладывать минимум две недели. Например, визовый центр Швеции сразу предупреждает, что ждать решения придется 15 дней — с момента, как документы поступят в Москву. Визовый центр Австрии принимает только заявления с планируемой датой поездки не ранее 15 календарных дней, считая со дня поступления документов в посольство. При подаче в других регионах заявителям следует дополнительно учитывать время на доставку документов.

Быстрее всего подать документы на визу в Финляндию: при записи через агентства можно справиться за 10 дней, но следует учитывать ограничения (наличие двухлетней визы Финляндии).

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), при оформлении турагентствами быстрее всех выдают визы Греция и Италия: шенген этих стран можно получить за 5–7 рабочих дней, а то и за 3 рабочих дня. Средний срок оформления с учетом выходных и праздников — от 10 до 14 дней.

Какие страны выдают самые длинные визы?

По общему правилу самые лучшие шансы у тех, кто уже имел визу данной страны либо имел другие «долгие» шенгенские визы. Самая лучшая статистика у Франции, которая сначала принимала документы лишь у тех, кто имел истекшие визы этой страны. Согласно опросу на «Форуме Винского», более трети соискателей (36%) получили пятилетние визы.

Те, у кого ранее не было визы страны обращения, длинных виз других стран, а история путешествий в шенгенскую зону не особо велика, могут рассчитывать максимум на полугодовую визу, а то и вовсе однократную под даты поездки.

По статистике, самый высокий процент виз «под даты поездки» у Венгрии (59%) и Австрии (24%). Греция выдает такие визы 14% обратившихся, Италия — 7%. Наименьшая доля у Франции (4%), Испании (2%) и Финляндии (1%).



Стали ли чаще отказывать в визе?

По оценке туроператоров, на которую ссылается АТОР, россиянам отказывают в шенгене в 5% случаев. В сравнении с допандемийными годами доля не изменилась. Но консульства стали более требовательны в вопросах финансовых гарантий. Сотрудники внимательно проверяют как справки с места работы, так и наличие и движение средств на банковском счете.



Тем не менее форумы путешественников пестрят историями туристов, получивших отказ. Чаще всего причину объясняют «недостоверностью документов» или сомнениями в истинности заявленной цели. Подвести может недостаток документов (например, приложен билет только в одну сторону или отсутствует билет на какую-то из частей маршрута). Не слишком детальный и убедительный план тоже может зародить подозрение, что истинной целью поездки указанная страна не является. Лучше не стесняться и прикладывать чеки, подтверждающие оплату, а также подробно расписывать, как именно вы намерены оказаться в стране, если какой-то из пунктов плана неочевиден.



Как попасть в Европу, если границы закрыты?

Для россиян остается доступным авиационный транзит через Турцию, Армению и Сербию. Возможен сухопутный транзит через Беларусь в Литву, а также из России в Эстонию. Для последнего варианта понадобятся документы для выезда «на лечение», также следует быть готовыми к долгому прохождению границы.

Как оплатить свою поездку, если карты заблокированы?

Для покупки автобусных и авиабилетов можно воспользоваться сайтами-агрегаторами, например tutu.ru, kupibilet.ru и другими. Также для оплаты в некоторых магазинах и снятия денег в банкоматах подойдет выпущенная в России карта UnionPay, но ее получение в России сейчас затруднено.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

