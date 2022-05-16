И пусть русские подождут. В Петербурге китайцы штурмом добывают себе карты UnionPay

Выходцы из КНР в большом количестве и сутками напролет дежурят возле единственного в Петербурге отделения банка «Солидарность». Россиян честно предупреждают: можете не занимать, не дождетесь.

«Фонтанка.ру»

Блокировка выпущенных в России карт Visa и Mastercard ударила не только по гражданам РФ, желающим путешествовать по Европе и делать покупки в иностранных интернет-магазинах. Банк «Солидарность», который выпускает карты UnionPay с опцией трансграничных денежных переводов, столкнулся с ажиотажем граждан Поднебесной, в разы превысившим пропускную способность единственного физического отделения в Северной столице.

Утром 16 мая корреспондент «Фонтанки» насчитал перед дверьми офиса на 8-й линии Васильевского острова несколько десятков человек. Большинство из них говорили на китайском, на вид им можно было дать не больше 25 лет. Некоторые носили макси — такая концентрация средств индивидуальной защиты уже стала экзотикой в прочих общественных местах. Но попадались и славянские лица — в основном в хвосте очереди.



На вопрос, кто последний, чтобы забрать предзаказанную карту UnionPay, делового вида мужчина махнул в сторону человека в костюме, который держал в руках мятые листы А4 дефицитного белого цвета. Его осаждало несколько молодых людей с монголоидными чертами лица..

Узнав о намерении корреспондента попасть в заветные списки, представитель «Солидарности» развел руками: «Мы банк, мы пытаемся хоть какую-то организацию применить, нам дают какие-то списки. Но это списки до конца недели».

На двух листах, которые продемонстрировал сотрудник, было в общей 133 человека. Это в полтора раза превышает пропускную способность отделения. «Гражданин РФ за 10 минут оформляет, иностранец — 20 минут. Три человека в час, три операциониста. Это 10 человек в час, грубо, 80 человек в день. Если соотечественники, то 150 человек проходит», — привел расчеты представитель «Солидарности».

Предложение организовать две очереди по национальному признаку было отвергнуто. «Мы с вами чем занимаемся? Боремся с национализмом, а вы хотите здесь его организовать! Нас сейчас с вами придут денацифицировать. Как вы себе представляете — мне разделить по национальному признаку очередь?» — назидательно сказал он.



Списки — вынужденная мера. Без них толпа просто брала двери штурмом, приходилось даже вызывать полицию. Теперь иностранные претенденты на UnionPay сами составляют перечни, по которым работники банка порциями запускают людей в отделение и вычеркивают из тех, кто зашел. Уже внутри они получают номерки электронной очереди.

Впрочем, по словам работника «Солидарности», очередь здесь стоит круглые сутки. «Не то что целый день, они стоят с вечера, ночуют. «Макдональдс» закрыли, не знаю, куда они в туалет ходят», — поделился он.

Впрочем, часть иностранных клиентов, уже ставших счастливыми обладателями карты UnionPay волновал вопрос, как их пополнить — банкомат при отделении не работает. «В выходные вы вносите столько, что банкомат забивает по полной», — объяснил ситуацию администратор. Но для тех, кто пришел забирать готовую карту или имеет вопросы по вкладам, есть отдельная очередь.

«Объясните, я в списке под номером 73. То есть я тут стою пять часов и жду, пока вы меня вызовете?» — попробовал оценить свои перспективы один из российских клиентов.



«По моему мнению, вы эту очередь вообще не пройдете, если не приедет миграционная служба, которая заберет 90 %. Но у нас нет хрустального шара», — ответил работник «Солидарности».

После этого мужчина со списками удалился через служебный вход в сопровождении представителя службы безопасности. Часть русскоговорящих клиентов развернулась, решив попытать счастья в обеденное время — в надежде, что толпа рассосется.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Китайские переводы

Аналогичная ситуация в московских офисах: крики на китайском, толкучка, люди на раскладных стульях, с ночи сторожащие проходы к офису. Получить карточку с первого раза — настоящий успех.

«Я получила карту с четвертой попытки, — рассказала в чате москвичка Светлана. — Китайцы караулят на диванах в холле. В 5 утра там уже очередь. В ТЦ «Ханой» (где находится офис. — Прим. ред.) караулят у входа и везде пишут списки. На Гашека (еще один офис. — Прим. ред.) я приехала в 8 утра и была 105 — не попала».

Описаны случаи, когда доходило до работы локтями и вызова полиции.



Сами китайцы, с которыми россияне близко знакомятся в очередях, объясняют, что никакая заграничная Visa и MasterCard в России больше не работает и для них родной UnionPay — единственный путь учиться или работать в России, и получать деньги из Китая или отправлять домой.

Разумеется, что карточки UnionPay в России выпускает далеко не одна «Солидарность», но китайских граждан интересует не столько сам пластик, сколько возможность трансграничных переводов в Китай и обратно с помощью системы Money Express. К ней подключена именно «Солидарность».

Для совершения перевода требуется только имя получателя и номер карты UnionPay. Money Express заранее рассчитывает обменный курс и зачисляет денежный перевод напрямую на счет получателя. Курс конвертации из доллара в юань получается, согласно отзывам в чате пользователей UnionPay, выгоднее, чем в китайских банках. Скорость перевода, по сравнению с системой Swift, выше в разы — деньги приходят практически в режиме реального времени. А выходит это еще и дешевле — комиссия от 2 долларов до 1,5–1,7 % от суммы перевода. Зачисление из Китая — без процентов. Поэтому к офисам банка приезжают не только местные граждане КНР, но и их сограждане из тех регионов России, где филиалов у него нет.

