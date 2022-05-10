Считал гроши и молился на китайцев: как я девять дней выживал в Европе без карточек

За границей без MasterCard, Visa и Booking с Airbnb можно выжить. Неприятно, но девять дней в пяти странах доказывают — немного наличных, китайская карта, отечественные сервисы и русская смекалка пробивают любые санкции.



Илья Казаков/«Фонтанка.ру» Фото: Поделиться Поделиться





Это третья часть путешествия в Европу во времена спецоперации. Первая, про 11-часовой переезд в Эстонию в автобусе с украинскими беженцами, — здесь, вторая, про «русофобию» и отношение к русским за границей, опубликована тут.

Сразу признаюсь — было преимущество. Наследство жирных допандемийных времён в размере 200 долларов пылилось в комоде. В Эстонии они за минуту в обменном пункте превратились во что-то больше 180 евро. Франклина в мире уважают.

Но все эти евроценты, а в Польше — гроши, один другого мельче, с непривычки заставляют копаться в кошельке по пять минут. А тебя уже сверлят глазами стоящие в очереди толерантные европейцы. Так что если встретите на кассе в «Пятёрочке» медленную бабушку, то не спешите возмущаться: у неё тоже нет карточки. Отдельный рай для тех кассиров, которые понимающе протягивают ладонь: «сыпь всё что есть, сам наберу».



Понятно, что наличкой можно платить за общественный транспорт — автоматы на остановках в Германии и Италии принимают монеты и купюры. Им удобно скармливать мелочь. Можно оплачивать «Макдоналдс» — в их терминалах есть опция оплатить кэшем на кассе. Получается платить и за такси. В Uber и Bolt можно выбрать в способах расчёта оплату наличными. Для водителей вы станете самым любимым клиентом — деньги сразу идут им в карман.

Отдельный вопрос — отели. Booking отключил от системы отели из России, но в остальном мире продолжает работать. Мы просто искали нужный отель, в котором указано, что возможна оплата на месте. Гарантировали бронирование российским MasterCard, а после подтверждения сразу списывались с местом размещения и предупреждали, что приедем с кэшем. Никто ни разу не отказался.

В некоторых городах выбор отелей и квартир с оплатой на месте сильно ограничен. Тогда вступали в работу российские сервисы. На российском «Островке» выбор откровенно без излишеств, а в процессе бронирования сервис выдавал ошибки и просил до 10 минут на подтверждение наличия свободных номеров. Но потом нашу бронь и оплату везде видели, и это лучше, чем ничего. А в двух отелях даже забывали брать заявленный городской налог. Получилась экономия.



Илья Казаков/«Фонтанка.ру» Фото: Поделиться Поделиться





Авиабилеты без российских карт напрямую у тех же WizzAir и RyanAir не купить. Поэтому приходилось использовать посредников. Как и всегда, это сопряжено с проблемами. Один сразу прислал готовые маршрутные квитанции, другой категорически играл в молчанку до момента начала регистрации и только потом прислал посадочные, запросив к ним кучу уже не нужных коронавирусных анкет.

180 евро — не та сумма, на которую хочется жить в Европе. На этот случай я перед вылетом открыл карту UnionPay. Сразу скажу, что оплатить с неё хоть что-то в интернете не вышло. Но она незаменима для снятия наличных за рубежом. Когда в первый раз после ввода шестизначного (!) пин-кода из банкомата посыпались злотые, я снова поверил в чудеса. Практически во всех странах по маршруту поездки встречались банкоматы Euronet, которые выдавали валюту страны, в которой находились. В Польше — злотые, в Норвегии — норвежские кроны, в Германии и Италии с Финляндией — евро. Комиссия чуть меньше 4 евро за операцию, так что имеет смысл сразу снимать побольше. Курс, на момент поездки в конце апреля, уже становился лучше с каждым днём.



Работала карта относительно полноценно только в Италии. В Милане удалось расплатиться в Zara, на озере Комо — купить билеты на паром. В чате платёжной системы рекомендуют чаще пробовать оплачивать что-либо там, где нет значка UnionPay. Иногда оплата проходит. А вот в неизвестные банкоматы лучше её, наоборот, не засовывать — засосёт и не отдаст.

То, что пока не понятно, как делать, укладывается в один абзац. Трудно придумать, как арендовать машину. Оплату наличными, может, и примут, а вот в качестве залога нужна кредитка. UnionPay крупные компании сразу даже рассматривать отказались, но, возможно, шанс есть у небольших локальных фирм. Та же история с велосипедами и самокатами, которые сейчас повсюду на европейских улицах — без карты Visa или MasterCard гуляйте мимо. Обидно.

Ещё одна проблема с теми же авиакомпаниями — нельзя доплатить за опции: докупить багаж, выбрать место. Всё придётся делать через посредников, и не все операции после покупки билета им доступны. Неудобно. Но более искушённые путешественники уже съездили в Минск или Ташкент за карточками.



Главный вывод — путешествия даже в таких стеснённых условиях реальны. Поэтому — путешествуйте. Не откладывайте жизнь на потом. «Все не по плану, может, в другой раз?» Но завтра может уже не случиться. Обстоятельства меняются на лету, и что-то не идеальное сейчас может уже не найти места в ближайшем будущем. Зато если оно происходит в настоящем — оно есть.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

